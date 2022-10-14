Путин заявил, что не жалеет о спецоперации на Украине 14 октября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 + Начиная СВО, Россия действовало правильно и своевременно, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин не жалеет о проведении спецоперации на Украине и считает что Россия действовала правильно. Об этом он рассказах в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Россия действует правильно и своевременно», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин не жалеет о проведении спецоперации на Украине и считает что Россия действовала правильно. Об этом он рассказах в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Россия действует правильно и своевременно», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям