Путин заявил, что не жалеет о спецоперации на Украине

Начиная СВО, Россия действовало правильно и своевременно, сказал Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин не жалеет о проведении спецоперации на Украине и считает что Россия действовала правильно. Об этом он рассказах в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
«Россия действует правильно и своевременно», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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