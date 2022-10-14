Путин заявил, что не жалеет о спецоперации на Украине

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Начиная СВО, Россия действовало правильно и своевременно, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин не жалеет о проведении спецоперации на Украине и считает что Россия действовала правильно. Об этом он рассказах в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Россия действует правильно и своевременно», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин не жалеет о проведении спецоперации на Украине и считает что Россия действовала правильно. Об этом он рассказах в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Россия действует правильно и своевременно», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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