В России создали сервис для проверки видеозаписей на ложь

02 ноября 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор планирует протестировать сервис по распознаванию лжи и манипуляций на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роскомнадзор планирует протестировать сервис Expert, созданный Национальным центром когнитивных разработок (НЦКР) ИТМО на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволяет проверять видеозаписи на предмет лжи и манипуляций. НЦКР ИТМО разработал сервис Expert для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), с помощью которого можно проверять видео на предмет лжи и манипуляций, сообщают источники « Коммерсант ». Прототип заинтересовал главу Роскомнадзора Андрея Липова, потому он попросил передать его ведомству как можно скорее. По словам главы Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова, данный сервис может быть применен, если ИТМО предоставит работающую технологию в виде готового продукта. На данный момент система настроена на работу с английским языком, как самым распространенным. В ближайшее время сервис будет дорабатываться для получения текста из речи на русском языке. Ранее сообщалось, что в больницах ЯНАО начнут использовать искусственный интеллект для проведения анализов. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов.

Роскомнадзор планирует протестировать сервис Expert, созданный Национальным центром когнитивных разработок (НЦКР) ИТМО на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволяет проверять видеозаписи на предмет лжи и манипуляций. НЦКР ИТМО разработал сервис Expert для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), с помощью которого можно проверять видео на предмет лжи и манипуляций, сообщают источники «Коммерсант». Прототип заинтересовал главу Роскомнадзора Андрея Липова, потому он попросил передать его ведомству как можно скорее. По словам главы Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова, данный сервис может быть применен, если ИТМО предоставит работающую технологию в виде готового продукта. На данный момент система настроена на работу с английским языком, как самым распространенным. В ближайшее время сервис будет дорабатываться для получения текста из речи на русском языке. Ранее сообщалось, что в больницах ЯНАО начнут использовать искусственный интеллект для проведения анализов. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов.