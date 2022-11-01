01 ноября 2022

В России создали сервис для проверки видеозаписей на ложь

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета по молодежной политике. Курган, дисплей, видеозапись, шумков, видекамера
Роскомнадзор планирует протестировать сервис по распознаванию лжи и манипуляций на видео Фото:

Роскомнадзор планирует протестировать сервис Expert, созданный Национальным центром когнитивных разработок (НЦКР) ИТМО на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволяет проверять видеозаписи на предмет лжи и манипуляций.

НЦКР ИТМО разработал сервис Expert для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), с помощью которого можно проверять видео на предмет лжи и манипуляций, сообщают источники «Коммерсант». Прототип заинтересовал главу Роскомнадзора Андрея Липова, потому он попросил передать его ведомству как можно скорее.

По словам главы Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова, данный сервис может быть применен, если ИТМО предоставит работающую технологию в виде готового продукта. На данный момент система настроена на работу с английским языком, как самым распространенным. В ближайшее время сервис будет дорабатываться для получения текста из речи на русском языке.

Ранее сообщалось, что в больницах ЯНАО начнут использовать искусственный интеллект для проведения анализов. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов.

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Роскомнадзор планирует протестировать сервис Expert, созданный Национальным центром когнитивных разработок (НЦКР) ИТМО на основе искусственного интеллекта. Данное решение позволяет проверять видеозаписи на предмет лжи и манипуляций. НЦКР ИТМО разработал сервис Expert для подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), с помощью которого можно проверять видео на предмет лжи и манипуляций, сообщают источники «Коммерсант». Прототип заинтересовал главу Роскомнадзора Андрея Липова, потому он попросил передать его ведомству как можно скорее. По словам главы Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ Александра Федотова, данный сервис может быть применен, если ИТМО предоставит работающую технологию в виде готового продукта. На данный момент система настроена на работу с английским языком, как самым распространенным. В ближайшее время сервис будет дорабатываться для получения текста из речи на русском языке. Ранее сообщалось, что в больницах ЯНАО начнут использовать искусственный интеллект для проведения анализов. Благодаря столичной платформе HUB Telemed, нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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