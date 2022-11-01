Под Челябинском нашли труп младенца

02 ноября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

По подозрению в убийстве двухмесячного малыша задержана его мать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Челябинском в поселке Полетаево (Сосновский район) обнаружили труп младенца. Основная версия — малыша могли задушить. Об этом 2 ноября URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В поселке Полетаево был обнаружен труп младенца. Мальчику около двух месяцев. По подозрению в убийстве задержана его мать. Следователи устанавливают причину и обстоятельства гибели новорожденного», — заявил инсайдер. Источник отметил, что по данному факту возбужденно уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СК РФ по области URA.RU получить оперативный комментарий не удалось.

Под Челябинском в поселке Полетаево (Сосновский район) обнаружили труп младенца. Основная версия — малыша могли задушить. Об этом 2 ноября URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В поселке Полетаево был обнаружен труп младенца. Мальчику около двух месяцев. По подозрению в убийстве задержана его мать. Следователи устанавливают причину и обстоятельства гибели новорожденного», — заявил инсайдер. Источник отметил, что по данному факту возбужденно уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СК РФ по области URA.RU получить оперативный комментарий не удалось.