Под Челябинском нашли труп младенца

По подозрению в убийстве двухмесячного малыша задержана его мать
Под Челябинском в поселке Полетаево (Сосновский район) обнаружили труп младенца. Основная версия — малыша могли задушить. Об этом 2 ноября URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В поселке Полетаево был обнаружен труп младенца. Мальчику около двух месяцев. По подозрению в убийстве задержана его мать. Следователи устанавливают причину и обстоятельства гибели новорожденного», — заявил инсайдер.
Источник отметил, что по данному факту возбужденно уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СК РФ по области URA.RU получить оперативный комментарий не удалось.
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