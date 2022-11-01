01 ноября 2022

Под Челябинском нашли труп младенца

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
По подозрению в убийстве двухмесячного малыша задержана его мать Фото:

Под Челябинском в поселке Полетаево (Сосновский район) обнаружили труп младенца. Основная версия — малыша могли задушить. Об этом 2 ноября URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В поселке Полетаево был обнаружен труп младенца. Мальчику около двух месяцев. По подозрению в убийстве задержана его мать. Следователи устанавливают причину и обстоятельства гибели новорожденного», — заявил инсайдер.

Источник отметил, что по данному факту возбужденно уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СК РФ по области URA.RU получить оперативный комментарий не удалось.

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Под Челябинском в поселке Полетаево (Сосновский район) обнаружили труп младенца. Основная версия — малыша могли задушить. Об этом 2 ноября URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В поселке Полетаево был обнаружен труп младенца. Мальчику около двух месяцев. По подозрению в убийстве задержана его мать. Следователи устанавливают причину и обстоятельства гибели новорожденного», — заявил инсайдер. Источник отметил, что по данному факту возбужденно уголовное дело. В пресс-службе следственного управления СК РФ по области URA.RU получить оперативный комментарий не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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