В Кургане бывшего военного после увольнения лишили квартиры

02 ноября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Курганский горсуд лишил квартиры бывшего военного (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд лишил бывшего военного прав на квартиру после увольнения со службы раньше срока. Также суд взыскал с него денежный долг. Об этом сообщается в судебных актах на сайте горсуда. Мужчина для покупки квартиры воспользовался военной ипотекой, но весь долг за нее не успел погасить и уволился. В суд обратились представители учреждения «Росвоенипотека», которое занимается выдачей целевых жилищных накоплений военнослужащим. «Обратить взыскание на заложенное имущество — квартиру общей площадью 100,4 кв. м, состоящую из пяти комнат, расположенную на 9 этаже, принадлежащую на праве собственности, определив способ ее реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену квартиры в размере 3 964 836 руб» — указано на сайте.



Курганец взял пятикомнатную квартиру в ипотеку во время своей службы. Первый взнос за недвижимость погасила «Росвоенипотека». Через время военный ушел со службы. Причина увольнения в документах, опубликованных на сайте суда, не указана. Согласно федеральному закону, после увольнения курганец обязан вернуть деньги, которые он получил от «Росвоенипотеки».



Третьим лицом в суде выступил АО «Газпромбанк», в котором военный взял кредит на покупку квартиры, но не платил своевременно. Банк подал иск против курганца и просил вернуть 1,8 млн рублей, а также забрать квартиру, которую курганец оставил в залог. Курганский горсуд иск удовлетворил. Курганец получил уведомление о заседании, но в суд не пришел. Помимо взыскания квартиры, ответчик должен выплатить деньги «Росвоенипотеке» и «Газпромбанку». Общая сумма долга курганца — более 5 млн рублей.

Курганский городской суд лишил бывшего военного прав на квартиру после увольнения со службы раньше срока. Также суд взыскал с него денежный долг. Об этом сообщается в судебных актах на сайте горсуда. Мужчина для покупки квартиры воспользовался военной ипотекой, но весь долг за нее не успел погасить и уволился. В суд обратились представители учреждения «Росвоенипотека», которое занимается выдачей целевых жилищных накоплений военнослужащим. «Обратить взыскание на заложенное имущество — квартиру общей площадью 100,4 кв. м, состоящую из пяти комнат, расположенную на 9 этаже, принадлежащую на праве собственности, определив способ ее реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену квартиры в размере 3 964 836 руб» — указано на сайте. Курганец взял пятикомнатную квартиру в ипотеку во время своей службы. Первый взнос за недвижимость погасила «Росвоенипотека». Через время военный ушел со службы. Причина увольнения в документах, опубликованных на сайте суда, не указана. Согласно федеральному закону, после увольнения курганец обязан вернуть деньги, которые он получил от «Росвоенипотеки». Третьим лицом в суде выступил АО «Газпромбанк», в котором военный взял кредит на покупку квартиры, но не платил своевременно. Банк подал иск против курганца и просил вернуть 1,8 млн рублей, а также забрать квартиру, которую курганец оставил в залог. Курганский горсуд иск удовлетворил. Курганец получил уведомление о заседании, но в суд не пришел. Помимо взыскания квартиры, ответчик должен выплатить деньги «Росвоенипотеке» и «Газпромбанку». Общая сумма долга курганца — более 5 млн рублей.