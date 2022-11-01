В Пермском крае ищут победителя лотереи, выигравшего 2,2 млн рублей

За денежным призом пермяк еще не явился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае ищут жителя, который выиграл в лотерею более 2,2 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Пермяк приобрел билет за 60 рублей.

«1 ноября 2022 года в 56354-м тираже государственной лотереи «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз —2 255 652 рубля. Счастливый билет был куплен на территории Пермского края», — сообщили в пресс-службе. Победитель приз еще не оформил.

Ранее еще один житель Пермского края выиграл более 2 млн рублей в «Спортлото «5 из 36». Выигрышный билет также обошелся пермяку всего в 60 рублей.