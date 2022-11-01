01 ноября 2022

В Пермском крае ищут победителя лотереи, выигравшего 2,2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За денежным призом пермяк еще не явился Фото:

В Пермском крае ищут жителя, который выиграл в лотерею более 2,2 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Пермяк приобрел билет за 60 рублей.

«1 ноября 2022 года в 56354-м тираже государственной лотереи «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз —2 255 652 рубля. Счастливый билет был куплен на территории Пермского края», — сообщили в пресс-службе. Победитель приз еще не оформил.

Ранее еще один житель Пермского края выиграл более 2 млн рублей в «Спортлото «5 из 36». Выигрышный билет также обошелся пермяку всего в 60 рублей.

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В Пермском крае ищут жителя, который выиграл в лотерею более 2,2 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Пермяк приобрел билет за 60 рублей. «1 ноября 2022 года в 56354-м тираже государственной лотереи «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз —2 255 652 рубля. Счастливый билет был куплен на территории Пермского края», — сообщили в пресс-службе. Победитель приз еще не оформил. Ранее еще один житель Пермского края выиграл более 2 млн рублей в «Спортлото «5 из 36». Выигрышный билет также обошелся пермяку всего в 60 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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