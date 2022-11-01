Полиция перекроет дороги в ХМАО на День народного единства. Список

02 ноября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

В ХМАО на День народного единства перекроют движение по улицам в нескольких городах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО на День народного единства полиция перекроет движение в нескольких муниципалитетах региона. Список мест опубликовали в официальной группе Госавтоинспекции ХМАО в соцсетях. «4 ноября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Когалым: 11:00—14:30, улица Мира, на участке от улицы Молодежная до улицы Ст. Повха. Октябрьский район: 12:00—13:00, поселок Талинка улица Спортивная, улица Нефтяников на участке от улицы Молодежная до улицы Пушкина. Нижневартовский район: 12:00—13:00, Покачи, улица Мира в районе площади ДК „Октябрь“», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Тогда сотрудники формировали колонну транспорта, которую впоследствии сопровождали патрульным автомобилем для ограничения скорости.

В ХМАО на День народного единства полиция перекроет движение в нескольких муниципалитетах региона. Список мест опубликовали в официальной группе Госавтоинспекции ХМАО в соцсетях. «4 ноября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Когалым: 11:00—14:30, улица Мира, на участке от улицы Молодежная до улицы Ст. Повха. Октябрьский район: 12:00—13:00, поселок Талинка улица Спортивная, улица Нефтяников на участке от улицы Молодежная до улицы Пушкина. Нижневартовский район: 12:00—13:00, Покачи, улица Мира в районе площади ДК „Октябрь“», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Тогда сотрудники формировали колонну транспорта, которую впоследствии сопровождали патрульным автомобилем для ограничения скорости.