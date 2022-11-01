01 ноября 2022

Полиция перекроет дороги в ХМАО на День народного единства. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, гибдд, инспектор дпс, дпс
В ХМАО на День народного единства перекроют движение по улицам в нескольких городах Фото:

В ХМАО на День народного единства полиция перекроет движение в нескольких муниципалитетах региона. Список мест опубликовали в официальной группе Госавтоинспекции ХМАО в соцсетях.

«4 ноября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Когалым: 11:00—14:30, улица Мира, на участке от улицы Молодежная до улицы Ст. Повха. Октябрьский район: 12:00—13:00, поселок Талинка улица Спортивная, улица Нефтяников на участке от улицы Молодежная до улицы Пушкина. Нижневартовский район: 12:00—13:00, Покачи, улица Мира в районе площади ДК „Октябрь“», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Тогда сотрудники формировали колонну транспорта, которую впоследствии сопровождали патрульным автомобилем для ограничения скорости.

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В ХМАО на День народного единства полиция перекроет движение в нескольких муниципалитетах региона. Список мест опубликовали в официальной группе Госавтоинспекции ХМАО в соцсетях. «4 ноября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях: Когалым: 11:00—14:30, улица Мира, на участке от улицы Молодежная до улицы Ст. Повха. Октябрьский район: 12:00—13:00, поселок Талинка улица Спортивная, улица Нефтяников на участке от улицы Молодежная до улицы Пушкина. Нижневартовский район: 12:00—13:00, Покачи, улица Мира в районе площади ДК „Октябрь“», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция перекрыла участок дороги «Сургут-Нижневартовск» из-за плохой погоды. Тогда сотрудники формировали колонну транспорта, которую впоследствии сопровождали патрульным автомобилем для ограничения скорости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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