«Трассу смерти» между ХМАО и Тюменью перекроют

20 сентября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

На трассе под Салымом установят пешеходный переход Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за большого количества аварий называют «трассой смерти», 23 сентября перекроют для установки пешеходного перехода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 573 км трассы Р-404 „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ с 5.00 до 5.30 утра 23 сентября будет организовано перекрытие для установки рамной конструкции пешеходного перехода», — прокомментировали в ведомстве. Движение будет перекрыто в Нефтеюганском районе. Легковые авто, как уточнили в «Уралуправтодоре», смогут объехать участок через Салым. Грузовикам придется подождать, пока дорожники завершат работы. Ранее URA.RU писало о ночном перекрытии этой же магистрали в районе Нефтеюганска. 15 и 16 сентября движение в районе поселения Пойсковского было остановлено из-за монтажа высоковольтной линии электропередач.

В Нефтеюганском районе ХМАО автодорогу Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую из-за большого количества аварий называют «трассой смерти», 23 сентября перекроют для установки пешеходного перехода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 573 км трассы Р-404 „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ с 5.00 до 5.30 утра 23 сентября будет организовано перекрытие для установки рамной конструкции пешеходного перехода», — прокомментировали в ведомстве. Движение будет перекрыто в Нефтеюганском районе. Легковые авто, как уточнили в «Уралуправтодоре», смогут объехать участок через Салым. Грузовикам придется подождать, пока дорожники завершат работы. Ранее URA.RU писало о ночном перекрытии этой же магистрали в районе Нефтеюганска. 15 и 16 сентября движение в районе поселения Пойсковского было остановлено из-за монтажа высоковольтной линии электропередач.