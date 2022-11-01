В Челябинске разграбили детскую библиотеку накануне открытия

02 ноября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

С воровством в учреждении культуры разбирается полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске неизвестные разграбили новую детскую библиотеку в Чурилово, открытия которой ждали жители микрорайона. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе мэрии. «Помещение новой библиотеки по улице Зальцмана, 40, в котором обустройство вышло на финишную прямую, было ограблено в ночь на 1 ноября. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и 4 бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика», — заявили в мэрии. В настоящее время подано заявление в полицию. Предварительно сумма ущерба составила 200 тыс. рублей. «Сроки запуска библиотеки не изменятся. Как и планировалось, открытие состоится в конце ноября», — отметили в пресс-службе.

В Челябинске неизвестные разграбили новую детскую библиотеку в Чурилово, открытия которой ждали жители микрорайона. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе мэрии. «Помещение новой библиотеки по улице Зальцмана, 40, в котором обустройство вышло на финишную прямую, было ограблено в ночь на 1 ноября. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и 4 бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика», — заявили в мэрии. В настоящее время подано заявление в полицию. Предварительно сумма ущерба составила 200 тыс. рублей. «Сроки запуска библиотеки не изменятся. Как и планировалось, открытие состоится в конце ноября», — отметили в пресс-службе.