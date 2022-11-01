01 ноября 2022

В Челябинске разграбили детскую библиотеку накануне открытия

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, ппс, полиция
С воровством в учреждении культуры разбирается полиция Фото:

В Челябинске неизвестные разграбили новую детскую библиотеку в Чурилово, открытия которой ждали жители микрорайона. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе мэрии.

«Помещение новой библиотеки по улице Зальцмана, 40, в котором обустройство вышло на финишную прямую, было ограблено в ночь на 1 ноября. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и 4 бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика», — заявили в мэрии.

В настоящее время подано заявление в полицию. Предварительно сумма ущерба составила 200 тыс. рублей. «Сроки запуска библиотеки не изменятся. Как и планировалось, открытие состоится в конце ноября», — отметили в пресс-службе.

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В Челябинске неизвестные разграбили новую детскую библиотеку в Чурилово, открытия которой ждали жители микрорайона. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе мэрии. «Помещение новой библиотеки по улице Зальцмана, 40, в котором обустройство вышло на финишную прямую, было ограблено в ночь на 1 ноября. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и 4 бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика», — заявили в мэрии. В настоящее время подано заявление в полицию. Предварительно сумма ущерба составила 200 тыс. рублей. «Сроки запуска библиотеки не изменятся. Как и планировалось, открытие состоится в конце ноября», — отметили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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