В Кургане построят дорогу к жилому комплексу на берегу реки

02 ноября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

В Кургане сделают новую дорогу к жилому комплексу на бульваре Солнечном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К курганскому жилому комплексу «Солнце парк», который расположен на берегу реки Тобол, построят дорогу. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На очереди контрактование строительства дороги к жилому комплексу „Солнце парк“», — написал он. Также заключен контракт на строительство дороги по улице Бурова-Петрова. Прошли торги на работы по улице Фарафонова. Контракт будет подписан в первой декаде ноября. По словам курганского губернатора, общая сумма на эти цели составляет более миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что в мае этого года курганские власти анонсировали строительство трех дорог в городе. Также сообщалось, что работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Новая шестиполосная магистраль, по задумке авторов проекта, разгрузит транспортный поток в центре города.

К курганскому жилому комплексу «Солнце парк», который расположен на берегу реки Тобол, построят дорогу. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На очереди контрактование строительства дороги к жилому комплексу „Солнце парк“», — написал он. Также заключен контракт на строительство дороги по улице Бурова-Петрова. Прошли торги на работы по улице Фарафонова. Контракт будет подписан в первой декаде ноября. По словам курганского губернатора, общая сумма на эти цели составляет более миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что в мае этого года курганские власти анонсировали строительство трех дорог в городе. Также сообщалось, что работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Новая шестиполосная магистраль, по задумке авторов проекта, разгрузит транспортный поток в центре города.