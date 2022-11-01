01 ноября 2022

В Кургане построят дорогу к жилому комплексу на берегу реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Бульвар Солнечный. Курган , бульвар солнечный
В Кургане сделают новую дорогу к жилому комплексу на бульваре Солнечном Фото:

К курганскому жилому комплексу «Солнце парк», который расположен на берегу реки Тобол, построят дорогу. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«На очереди контрактование строительства дороги к жилому комплексу „Солнце парк“», — написал он. Также заключен контракт на строительство дороги по улице Бурова-Петрова. Прошли торги на работы по улице Фарафонова. Контракт будет подписан в первой декаде ноября. По словам курганского губернатора, общая сумма на эти цели составляет более миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что в мае этого года курганские власти анонсировали строительство трех дорог в городе. Также сообщалось, что работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Новая шестиполосная магистраль, по задумке авторов проекта, разгрузит транспортный поток в центре города.

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К курганскому жилому комплексу «Солнце парк», который расположен на берегу реки Тобол, построят дорогу. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На очереди контрактование строительства дороги к жилому комплексу „Солнце парк“», — написал он. Также заключен контракт на строительство дороги по улице Бурова-Петрова. Прошли торги на работы по улице Фарафонова. Контракт будет подписан в первой декаде ноября. По словам курганского губернатора, общая сумма на эти цели составляет более миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что в мае этого года курганские власти анонсировали строительство трех дорог в городе. Также сообщалось, что работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Новая шестиполосная магистраль, по задумке авторов проекта, разгрузит транспортный поток в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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