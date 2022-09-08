08 сентября 2022

Дорогу, из-за которой снесут дома в Кургане, будут строить два года

Реконструкция улицы Бурова-Петрова в Кургане: сроки, снос домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, улица бурова петрова
В конце года власти планируют начать искать тех, кто построит дорогу Фото:

В Кургане работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Об этом 9 сентября в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Для строительства этой дороги снесут несколько домов.

«До конца года коллеги планируют передать на торги строительство дорог по улице Галкинской и продление улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева. Контракты, исходя из того, что предстоит большой комплекс работ, связанных с переносом сетей, насыпью и асфальтированием дорожного полотна, установкой освещения, в основном двухлетние», — рассказал Шумков.

В марте стало известно, что жилые дома, которые находятся на месте будущей дороги, выкупят и снесут. Новая шестиполосная магистраль, по задумке авторов проекта, разгрузит транспортный поток в центре города.

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В Кургане работы по продлению улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева рассчитаны на два года. Об этом 9 сентября в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Для строительства этой дороги снесут несколько домов. «До конца года коллеги планируют передать на торги строительство дорог по улице Галкинской и продление улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева. Контракты, исходя из того, что предстоит большой комплекс работ, связанных с переносом сетей, насыпью и асфальтированием дорожного полотна, установкой освещения, в основном двухлетние», — рассказал Шумков. В марте стало известно, что жилые дома, которые находятся на месте будущей дороги, выкупят и снесут. Новая шестиполосная магистраль, по задумке авторов проекта, разгрузит транспортный поток в центре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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