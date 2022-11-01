Пермь берет 2,5 миллиарда кредита на празднование своего 300-летия

Гасить кредит будут после юбилея Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Перми в 2023 году рассчитывает привлечь кредит на сумму 2,5 млрд рублей. На таком уровне прогнозируется дефицит в проекте бюджета на следующий год. В департаменте финансов мэрии URA.RU сообщили, что это связано с мероприятиями по празднованию 300-летия Перми.

«Привлечение кредитов в бюджет города в 2023 году в сумме 2,5 млрд рублей запланировано для погашения дефицита бюджета в связи с необходимостью финансирования мероприятий по подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Перми. Погашение кредита будет осуществляться после завершения подготовки к юбилею за счет поступивших в бюджет города доходов в период до 2026 года», — отметили в департаменте финансов.

Доходы бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 47,7 млрд рублей, расходы — 50,2 млрд рублей. В мэрии подчеркнули, что с 2024 года бюджет будет профицитным. За счет этого будут гаситься взятые кредиты, в том числе бюджетные. Сейчас у администрации нет долгов перед коммерческими организациями.

Ранее URA.RU сообщало, что в краевом бюджете на празднование 300-летия предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Власти готовы отказаться от этих расходов «в случае чего».