01 ноября 2022

Пермь берет 2,5 миллиарда кредита на празднование своего 300-летия

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День Победы. Пермь, салют, день победы, фейерверк, 9 мая 2022
Гасить кредит будут после юбилея Фото:

Администрация Перми в 2023 году рассчитывает привлечь кредит на сумму 2,5 млрд рублей. На таком уровне прогнозируется дефицит в проекте бюджета на следующий год. В департаменте финансов мэрии URA.RU сообщили, что это связано с мероприятиями по празднованию 300-летия Перми.

«Привлечение кредитов в бюджет города в 2023 году в сумме 2,5 млрд рублей запланировано для погашения дефицита бюджета в связи с необходимостью финансирования мероприятий по подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Перми. Погашение кредита будет осуществляться после завершения подготовки к юбилею за счет поступивших в бюджет города доходов в период до 2026 года», — отметили в департаменте финансов.

Доходы бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 47,7 млрд рублей, расходы — 50,2 млрд рублей. В мэрии подчеркнули, что с 2024 года бюджет будет профицитным. За счет этого будут гаситься взятые кредиты, в том числе бюджетные. Сейчас у администрации нет долгов перед коммерческими организациями.

Ранее URA.RU сообщало, что в краевом бюджете на празднование 300-летия предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Власти готовы отказаться от этих расходов «в случае чего».

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Администрация Перми в 2023 году рассчитывает привлечь кредит на сумму 2,5 млрд рублей. На таком уровне прогнозируется дефицит в проекте бюджета на следующий год. В департаменте финансов мэрии URA.RU сообщили, что это связано с мероприятиями по празднованию 300-летия Перми. «Привлечение кредитов в бюджет города в 2023 году в сумме 2,5 млрд рублей запланировано для погашения дефицита бюджета в связи с необходимостью финансирования мероприятий по подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Перми. Погашение кредита будет осуществляться после завершения подготовки к юбилею за счет поступивших в бюджет города доходов в период до 2026 года», — отметили в департаменте финансов. Доходы бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 47,7 млрд рублей, расходы — 50,2 млрд рублей. В мэрии подчеркнули, что с 2024 года бюджет будет профицитным. За счет этого будут гаситься взятые кредиты, в том числе бюджетные. Сейчас у администрации нет долгов перед коммерческими организациями. Ранее URA.RU сообщало, что в краевом бюджете на празднование 300-летия предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Власти готовы отказаться от этих расходов «в случае чего».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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