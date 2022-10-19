Пермским властям предложили сэкономить на 300-летии города ради поддержки СВО

Коммунисты воздержались от принятия решения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фракция КПРФ в заксобрании предложила сократить расходы на празднование 300-летия Перми в бюджете региона на 2023—2025 годы и направить деньги на «поддержку фронта». Об этом на пленарном заседании краевого парламента 20 октября сообщила руководитель фракции коммунистов Анна Баранова. Трансляция проходит на сайте заксобрания.

«Мы предлагаем сократить бюджет 300-летия в части количества культурно-массовых мероприятий. Ведь помощь фронту — это наша с вами общая задача», — отметила Баранова. По ее словам, в целом бюджет подготовлен хорошо и качественно, но он верстался летом и не учитывал текущую политическую ситуацию. В нем нужно предусмотреть больше средств на поддержку граждан, предприятий и сельхозотрасли.

Аналогичная позиция и у эсеров. Руководитель фракции «Справедливой России — За правду» Вероника Куликова заявила, что бесплатный проезд и питание для школьников в Прикамье стали бы лучшим подарком для жителей на 300-летие краевой столицы. По ее словам, в бюджете предусмотрено 1,5 млрд рублей на уборку центра, больше 1 млрд рублей на празднование юбилея Перми, сотни миллионов на имидж края, но «не находятся средства на меры поддержки семей с детьми».

Ее коллега Илья Лисняк попросил правительство экономить на выставочной деятельности. Он считает, что власти могут купить стенды подешевле, а еще лучше — переложить эту ответственность на предприятия. Эсеры в итоге проект бюджета поддержали. КПРФ — воздержались от принятия решения (ранее они всегда голосовали против). Законопроект был принят в первом чтении.

Доходы бюджета в 2023 году составят 214,4 млрд рублей, расходы — 241,2 млрд рублей. Министр финансов Екатерина Тхор ранее заявляла, что власти готовы отказаться от празднования 300-летия Перми.