17 октября 2022

Краевые власти готовы отказаться от празднования 300-летия Перми

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Старт празднования 299-летию города. Сквер Татищева. Пермь, торговая тележка, обратный отчет, день города
На праздничные мероприятия предусмотрено свыше 1 млрд рублей Фото:

Правительство Пермского края не исключает, что на фоне внешнеполитической ситуации может отказаться от проведения праздничных мероприятий к 300-летию Перми. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 18 октября заявила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор, передает корреспондент URA.RU.

«Всего на мероприятия по празднованию 300-летия заложено 1,1 млрд рублей. Согласно указу президента РФ все мероприятия в сфере культуры, спорта, образования и молодежной политики должны быть сохранены. Непосредственно само празднование — будем смотреть по ситуации. Если что-то пойдет не так, то, безусловно, финансирование будет приостановлено», — отметила Екатерина Тхор. Пока расходы в проекте бюджета на 2023—2025 годы сохраняются.

Вопрос о целесообразности празднования главе минфина задала руководитель фракции эсеров в заксобрании Вероника Куликова. Она отметила, что с новогодними гуляниями «все понятно», это праздник для детей. Но юбилей Перми предполагает множество мероприятий для всех возрастов. И на это предусмотрено «достаточно приличная сумма». «Мы все прекрасно понимаем непростую текущую ситуацию и должны ее учитывать при формировании бюджета», — отметила она.

Ранее несколько регионов решили отменить новогодние и рождественские мероприятия, направив сэкономленные средства на помощь мобилизованным. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что в Прикамье этому тренду не последуют, поскольку нельзя лишать детей праздника. Мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что под секвестр попадут праздничные мероприятия и фейерверк.

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Правительство Пермского края не исключает, что на фоне внешнеполитической ситуации может отказаться от проведения праздничных мероприятий к 300-летию Перми. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 18 октября заявила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор, передает корреспондент URA.RU. «Всего на мероприятия по празднованию 300-летия заложено 1,1 млрд рублей. Согласно указу президента РФ все мероприятия в сфере культуры, спорта, образования и молодежной политики должны быть сохранены. Непосредственно само празднование — будем смотреть по ситуации. Если что-то пойдет не так, то, безусловно, финансирование будет приостановлено», — отметила Екатерина Тхор. Пока расходы в проекте бюджета на 2023—2025 годы сохраняются. Вопрос о целесообразности празднования главе минфина задала руководитель фракции эсеров в заксобрании Вероника Куликова. Она отметила, что с новогодними гуляниями «все понятно», это праздник для детей. Но юбилей Перми предполагает множество мероприятий для всех возрастов. И на это предусмотрено «достаточно приличная сумма». «Мы все прекрасно понимаем непростую текущую ситуацию и должны ее учитывать при формировании бюджета», — отметила она. Ранее несколько регионов решили отменить новогодние и рождественские мероприятия, направив сэкономленные средства на помощь мобилизованным. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что в Прикамье этому тренду не последуют, поскольку нельзя лишать детей праздника. Мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что под секвестр попадут праздничные мероприятия и фейерверк.
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