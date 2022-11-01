Курганскими зомби-косулями заинтересовалась прокуратура

02 ноября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура выясняет причины массовой гибели косуль в курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области проводит проверку по факту гибели косуль, которых за неадекватное поведение в СМИ и соцсетях прозвали «зомби-косулями». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На контроле прокуратуры Курганской области находится ситуация, связанная с массовой гибелью косуль в одном из охотхозяйств Далматовского округа. В лесах обнаружили около 50 погибших животных. Организована проверка с привлечением специалистов Россельхознадзора и управления ветеринарии», — указано в сообщении надзорного ведомства. Представители прокуратуры и специалисты профильных ведомств осмотрели места, где были обнаружены павшие животные, получены образцы частей тела и внутренних органов косуль, почвы, воды и растений. Проводят опросы специалистов. Были назначены лабораторные исследования в Екатеринбурге, Челябинске и Владимире. По поступившим от экспертных организаций заключениям причина гибели на данный момент не установлена. Будут проведены дополнительные анализы. Ранее URA.RU писало, по данным управления Россельхознадзора, к заболеванию и падежу косуль в Кургане могло привести несколько факторов — инфекции и сезонный стресс. О неизвестной смертельной болезни животных охотников предупреждали курганские чиновники. Больные животные ведут себя неадекватно: у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях.

Прокуратура Курганской области проводит проверку по факту гибели косуль, которых за неадекватное поведение в СМИ и соцсетях прозвали «зомби-косулями». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На контроле прокуратуры Курганской области находится ситуация, связанная с массовой гибелью косуль в одном из охотхозяйств Далматовского округа. В лесах обнаружили около 50 погибших животных. Организована проверка с привлечением специалистов Россельхознадзора и управления ветеринарии», — указано в сообщении надзорного ведомства. Представители прокуратуры и специалисты профильных ведомств осмотрели места, где были обнаружены павшие животные, получены образцы частей тела и внутренних органов косуль, почвы, воды и растений. Проводят опросы специалистов. Были назначены лабораторные исследования в Екатеринбурге, Челябинске и Владимире. По поступившим от экспертных организаций заключениям причина гибели на данный момент не установлена. Будут проведены дополнительные анализы. Ранее URA.RU писало, по данным управления Россельхознадзора, к заболеванию и падежу косуль в Кургане могло привести несколько факторов — инфекции и сезонный стресс. О неизвестной смертельной болезни животных охотников предупреждали курганские чиновники. Больные животные ведут себя неадекватно: у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях.