Россельхознадзор объявил, от чего погибли курганские «зомби-косули»

Курганские дикие косули погибли от инфекций и сезонного фактора

30 октября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

В пробах, взятых у косуль, нашли инфекции, для которых характерна лихорадка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К заболеванию и падежу косуль в Кургане могло привести несколько факторов — выявленные инфекции и сезонный стресс. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты также исключили опасность для населения в пробах, взятых у больных животных. «В биологическом материале отдельных животных выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и др.) могло привести к заболеванию диких косуль. В анализированных пробах не обнаружено этиологических агентов вирусных, бактериальных и прионных заболеваний (бешенство, ящур, чума мелких жвачных, оспа, сап, бруцеллез, контагиозная плевропневмония, хроническая изнуряющая болезнь оленей)», — рассказали в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что комплексные исследования на базе лабораторий продолжаются. URA.RU сообщало, что в Курганской области зафиксирован падеж косуль. Известно о 33 погибших и 11 животных. У больных животных идет пена изо рта, есть кровоподтеки на глазах и теле, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. Для выявленного пастереллеза как раз характерны лихорадка, интоксикация и воспаления кожи. Ранее лаборатории Кургана не смогли выявить причину массовой гибели косуль, для этого в область приезжал представитель Федерального центра охраны здоровья животных. Были взяты пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами.

К заболеванию и падежу косуль в Кургане могло привести несколько факторов — выявленные инфекции и сезонный стресс. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты также исключили опасность для населения в пробах, взятых у больных животных. «В биологическом материале отдельных животных выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и др.) могло привести к заболеванию диких косуль. В анализированных пробах не обнаружено этиологических агентов вирусных, бактериальных и прионных заболеваний (бешенство, ящур, чума мелких жвачных, оспа, сап, бруцеллез, контагиозная плевропневмония, хроническая изнуряющая болезнь оленей)», — рассказали в Россельхознадзоре. В ведомстве отметили, что комплексные исследования на базе лабораторий продолжаются. URA.RU сообщало, что в Курганской области зафиксирован падеж косуль. Известно о 33 погибших и 11 животных. У больных животных идет пена изо рта, есть кровоподтеки на глазах и теле, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. Для выявленного пастереллеза как раз характерны лихорадка, интоксикация и воспаления кожи. Ранее лаборатории Кургана не смогли выявить причину массовой гибели косуль, для этого в область приезжал представитель Федерального центра охраны здоровья животных. Были взяты пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами.