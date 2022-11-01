Меценаты подарили свердловским детям с онкологией современные кровати. Фото

02 ноября 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

В Карпинском детском доме-интернате появились современные кровати Фото: Фонд Святой Екатерины В отделении «Милосердие» Карпинского детского дома-интерната (Свердловская область) появились современные кровати для онкобольных, который закупил Фонд Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации. «Новые кровати облегчают работу персонала по уходу за детьми. Оборудование позволяет быстро перевезти ребенка, провести диагностические и лечебные манипуляции. Все кровати укомплектованы специальными ортопедическими матрасами с противопролежневым эффектом», — сказано в сообщении. Ухаживать за детьми стало проще. «Раньше для проведения процедур было необходимо ребенка перекладывать на каталку или пересаживать в кресло. Сейчас облегчился уход за детьми. Самим пациентам удобнее и приятнее. Кроме всего, места в кровати стало больше», — отметили в благотворительной организации. Ранее агентство писало, что в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) стартует скрининг новорожденных на врожденные пороки сердца. Для этих целей Фонд Святой Екатерины выделил более трех миллионов рублей на закупку высокотехнологичного оборудования. Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины

В отделении «Милосердие» Карпинского детского дома-интерната (Свердловская область) появились современные кровати для онкобольных, который закупил Фонд Святой Екатерины. Об этом URA.RU сообщили в благотворительной организации. «Новые кровати облегчают работу персонала по уходу за детьми. Оборудование позволяет быстро перевезти ребенка, провести диагностические и лечебные манипуляции. Все кровати укомплектованы специальными ортопедическими матрасами с противопролежневым эффектом», — сказано в сообщении. Ухаживать за детьми стало проще. «Раньше для проведения процедур было необходимо ребенка перекладывать на каталку или пересаживать в кресло. Сейчас облегчился уход за детьми. Самим пациентам удобнее и приятнее. Кроме всего, места в кровати стало больше», — отметили в благотворительной организации. Ранее агентство писало, что в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) стартует скрининг новорожденных на врожденные пороки сердца. Для этих целей Фонд Святой Екатерины выделил более трех миллионов рублей на закупку высокотехнологичного оборудования.