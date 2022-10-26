В Екатеринбурге появились высокотехнологичные аппараты, которые спасут жизни новорожденных

27 октября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Фонд святой Екатерины выделил более трех миллионов рублей на закупку оборудования Фото: Фонд святой Екатерины В Уральском НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге стартует скрининг новорожденных на врожденные пороки сердца, состояния крови и других показателей. Для этих целей Фонд святой Екатерины выделил более трех миллионов рублей на закупку высококачественного оборудования. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации. «Неонатальные мультипараметровые мониторы закупили в НИИ ОММ. Аппарат одновременно выводит информацию о скрининге сердца маленького пациента. При изменениях показаний аппарат подает сигнал для медицинского персонала. Все оборудование будет работать в круглосуточном режиме», — отметили в Фонде святой Екатерины. Специалисты НИИ ОММ ведут большую работу по неотложной помощи и по спасению новорожденных детей. «Сейчас, при поддержке Фонда, эта работа будет еще более технологичной. Кроме всего, фонд передал врачам больницы инфузорные шприцевые насосы и облучатели для нормализации уровня билирубина у новорожденных детей», — сказала замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. Ранее агентство писало, что томограф для более быстрой и точной диагностики детям появился в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Это первый подобный аппарат в УрФО. Всего в России таких томографов четыре. Новое оборудование расположено в специально модуле, который оформлен в стиле космических путешествий. До 2030 года в России планируется разработать около 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, а также предлагать новые методики лечения, основанные на практическом опыте медиков. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

В Уральском НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге стартует скрининг новорожденных на врожденные пороки сердца, состояния крови и других показателей. Для этих целей Фонд святой Екатерины выделил более трех миллионов рублей на закупку высококачественного оборудования. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации. «Неонатальные мультипараметровые мониторы закупили в НИИ ОММ. Аппарат одновременно выводит информацию о скрининге сердца маленького пациента. При изменениях показаний аппарат подает сигнал для медицинского персонала. Все оборудование будет работать в круглосуточном режиме», — отметили в Фонде святой Екатерины. Специалисты НИИ ОММ ведут большую работу по неотложной помощи и по спасению новорожденных детей. «Сейчас, при поддержке Фонда, эта работа будет еще более технологичной. Кроме всего, фонд передал врачам больницы инфузорные шприцевые насосы и облучатели для нормализации уровня билирубина у новорожденных детей», — сказала замдиректора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. Ранее агентство писало, что томограф для более быстрой и точной диагностики детям появился в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Это первый подобный аппарат в УрФО. Всего в России таких томографов четыре. Новое оборудование расположено в специально модуле, который оформлен в стиле космических путешествий. До 2030 года в России планируется разработать около 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, а также предлагать новые методики лечения, основанные на практическом опыте медиков.