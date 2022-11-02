Путин призвал россиян объединиться против давления Запада

02 ноября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Целью форума «Содружество» является выявление социально-ориентированных практик в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях внешнего давления единение российского общества приобретает особое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приветствия участников Итогового форума «Сообщество». «C каждым годом [такие] встречи объединяют все больше неравнодушных сторонников вокруг серьезных, востребованных временем задач. Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение», — отметил президент. Его приветственное слово опубликовано в telegram-канале Общественной палаты РФ. Владимир Путин подчеркнул, что в этом году в федеральных округах страны прошло свыше 160 мероприятий в ходе форума. Кроме того, 2 ноября в Москву съехались делегаты со всей России. Им предстоит обсудить важные темы: участие Общественной палаты России, НКО, волонтерских и других организаций в реализации национальных проектов. Кроме того, немаловажными являются механизмы налаживание обратной связи, а также поддержка гражданских инициатив. Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью. Данная площадка позволяет повысить качество разработки и реализации социальных проектов. Основным организатором является Общественная палата РФ. Основная цель форума заключается в том, чтобы помочь выявить социальноореинтированные практики в отдельных регионах страны, а также обсудить существующие проблемы. Программа форума состоит из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий.

В условиях внешнего давления единение российского общества приобретает особое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приветствия участников Итогового форума «Сообщество». «C каждым годом [такие] встречи объединяют все больше неравнодушных сторонников вокруг серьезных, востребованных временем задач. Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение», — отметил президент. Его приветственное слово опубликовано в telegram-канале Общественной палаты РФ. Владимир Путин подчеркнул, что в этом году в федеральных округах страны прошло свыше 160 мероприятий в ходе форума. Кроме того, 2 ноября в Москву съехались делегаты со всей России. Им предстоит обсудить важные темы: участие Общественной палаты России, НКО, волонтерских и других организаций в реализации национальных проектов. Кроме того, немаловажными являются механизмы налаживание обратной связи, а также поддержка гражданских инициатив. Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью. Данная площадка позволяет повысить качество разработки и реализации социальных проектов. Основным организатором является Общественная палата РФ. Основная цель форума заключается в том, чтобы помочь выявить социальноореинтированные практики в отдельных регионах страны, а также обсудить существующие проблемы. Программа форума состоит из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий.