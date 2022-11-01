Представитель МИД в Екатеринбурге: европейцы массово бегут в Россию

02 ноября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Европейцы стали просит гражданство РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Екатеринбурге стали фиксировать обращения жителей европейских стран с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Об этом сообщает представительство министерства иностранных дел России в столице Урала. «К нам поступают обращения от жителей Западной Европы с просьбой получить вид на жительство, гражданство РФ. Обращения идут из Франции, Германии, Италии, Польши», — об этом сообщил в ТАСС представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. Ранее агентство писало, что поляк-оппозиционер Марчин Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище. Также ему присвоили статус беженца. Теперь поляк ждет момента, когда сможет подать документы на получение гражданства РФ.

В Екатеринбурге стали фиксировать обращения жителей европейских стран с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Об этом сообщает представительство министерства иностранных дел России в столице Урала. «К нам поступают обращения от жителей Западной Европы с просьбой получить вид на жительство, гражданство РФ. Обращения идут из Франции, Германии, Италии, Польши», — об этом сообщил в ТАСС представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. Ранее агентство писало, что поляк-оппозиционер Марчин Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище. Также ему присвоили статус беженца. Теперь поляк ждет момента, когда сможет подать документы на получение гражданства РФ.