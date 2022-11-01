01 ноября 2022

Представитель МИД в Екатеринбурге: европейцы массово бегут в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейцы стали просит гражданство РФ Фото:

В Екатеринбурге стали фиксировать обращения жителей европейских стран с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Об этом сообщает представительство министерства иностранных дел России в столице Урала.

«К нам поступают обращения от жителей Западной Европы с просьбой получить вид на жительство, гражданство РФ. Обращения идут из Франции, Германии, Италии, Польши», — об этом сообщил в ТАСС представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

Ранее агентство писало, что поляк-оппозиционер Марчин Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище. Также ему присвоили статус беженца. Теперь поляк ждет момента, когда сможет подать документы на получение гражданства РФ.

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В Екатеринбурге стали фиксировать обращения жителей европейских стран с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Об этом сообщает представительство министерства иностранных дел России в столице Урала. «К нам поступают обращения от жителей Западной Европы с просьбой получить вид на жительство, гражданство РФ. Обращения идут из Франции, Германии, Италии, Польши», — об этом сообщил в ТАСС представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. Ранее агентство писало, что поляк-оппозиционер Марчин Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище. Также ему присвоили статус беженца. Теперь поляк ждет момента, когда сможет подать документы на получение гражданства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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