Марчин Миколаек прилетел в Екатеринбург 12 августа Фото: telegram-канал «Гусельников. Расследования и портреты»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поляк-оппозиционер Марчин Миколаек, уехавший в Екатеринбург из-за поддержки спецоперации на Украине, получил в России политическое убежище и статус беженца. Об этом сообщила куратор волонтерской роты по УрФО Екатерина Ипатова в своем telegram-канале.

«Мы дождались первого официального статуса нашего друга в России. Марчину присвоили статус беженца», — написала Ипатова.

По словам Екатерины Ипатовой, за судьбой мужчины следили сотни людей. «Люди переживали и следили за судьбой Марчина. От момента вызова к прокурору до сегодняшнего дня. Десятки россиян и белорусов поддержали простого парня из Свидницы», — пояснила Ипатова. В дальнейшем Марчин хочет отправиться на новые территории РФ, чтобы оказывать помощь людям.

Получил статус беженца, Марчин заявил, что с нетерпением будет ждать момента, когда сможет подать документы на получение российского гражданства. «Наконец-то дождались! Первый шаг сделан, будем ждать сроков, когда я смогу подать на российское гражданство. Будем теперь трудиться на благо России, великого русского народа!», — цитирует мужчину telagram-канал «Гусельников. Расследования и портреты».

Ранее URA.RU рассказывало, что жителю польского города Свидница Марчину Миколаеку в Польше грозит пять лет тюрьмы за посты в соцсетях в поддержку спецоперации на Украине. В интервью агентству мужчина рассказал о расцвете фашизма в Польше и о том, как высшее руководство страны разжигает у местного населения ненависть к России, давая украинским беженцам карт-бланш на избиение пророссийски настроенных поляков.

В Екатеринбурге Марчина ждала Екатерина Ипатова. 11 августа ему одобрили визу в РФ, а через день он оказался в уральской столице. «Я рад приехать в Россию и благодарен за помощь и теплый прием. Сейчас мне необходимо урегулировать все вопросы, связанные с моим пребыванием на территории Свердловской области. После этого я буду рад пообщаться с вами и познакомиться поближе», — заявил Миколаек после того, как приземлился в Екатеринбурге.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Марчин Миколаек (в центре) с военкором Андреем Гусельниковым и Екатериной Ипатовой Фото: telegram-канал «Гусельников | Расследования и портреты»

Екатерина Ипатова летала в Москву, чтобы встретить Марчина и привезти в Екатеринбург Фото: telegram-канал «Гусельников | Расследования и портреты»

Новый документ Марчина Фото: telegram-канал «Гусельников | Расследования и портреты»