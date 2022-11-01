Топ-менеджер челябинского вуза, пойманный ФСБ на взятке, выслушал приговор

02 ноября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Начальника отдела УралГУФК приговорили к трем годам условного лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник отдела Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК), пойманный ФСБ на взятке, выслушал приговор суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, обвиняемый отделался условным сроком. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. По иску прокурора сумма взяток взыскана судом в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Они также осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. В ходе следственных мероприятий начальник отдела университета признался в совершении преступления. По версии следствия, он в декабре 2020 года получил взятку более 100 тысяч рублей за приемку работ, которые по факту не были выполнены. За последние несколько лет сразу несколько сотрудников физкультурного вуза попались на взятках. Так в 2018 году начальник отдела закупок университета Алексей Бузанов получил три года условно и штраф в 1,5 млн рублей за получение взяток. А в августе 2021 года ФСБ задержали заведующего одной из кафедр вуза за миллионные сборы со студентов.

Начальник отдела Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК), пойманный ФСБ на взятке, выслушал приговор суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, обвиняемый отделался условным сроком. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. По иску прокурора сумма взяток взыскана судом в доход государства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Они также осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. В ходе следственных мероприятий начальник отдела университета признался в совершении преступления. По версии следствия, он в декабре 2020 года получил взятку более 100 тысяч рублей за приемку работ, которые по факту не были выполнены. За последние несколько лет сразу несколько сотрудников физкультурного вуза попались на взятках. Так в 2018 году начальник отдела закупок университета Алексей Бузанов получил три года условно и штраф в 1,5 млн рублей за получение взяток. А в августе 2021 года ФСБ задержали заведующего одной из кафедр вуза за миллионные сборы со студентов.