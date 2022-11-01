01 ноября 2022

В Росгвардии ЯНАО уже год не могут укомплектовать штат. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Развод гарнизонов. Курган, росгвардия
В Управление Росгвардии по ЯНАО требуется 21 сотрудник Фото:

Ямальское Управление Росгвардии на протяжении года остро нуждается в кадровом обеспечении. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал источник из силовых структур Ямала.

«В Управлении Борисенко (начальник Управления Росгвардии по ЯНАО — ред.) острый некомплект штата. Это продолжается уже на протяжении года», — рассказал источник.

На портале службы занятости населения ЯНАО опубликованы открытые вакансии в Управление Росгвардии по округу, всего требуется 21 специалист. Идет набор по вакансиям: ведущий бухгалтер, инженер, механик гаража, полицейский, полицейский-водитель, специалист по кадрам, электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Заработная плата от 38 до 60 тысяч рублей.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по ЯНАО с просьбой прокомментировать нехватку кадров в течение года. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что Управление Росгвардии по ЯНАО столкнулось с острой нехваткой кадров. Тогда Росгвардия пыталась найти сотрудников через соцсеть «ВКонтакте».

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Ямальское Управление Росгвардии на протяжении года остро нуждается в кадровом обеспечении. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал источник из силовых структур Ямала. «В Управлении Борисенко (начальник Управления Росгвардии по ЯНАО — ред.) острый некомплект штата. Это продолжается уже на протяжении года», — рассказал источник. На портале службы занятости населения ЯНАО опубликованы открытые вакансии в Управление Росгвардии по округу, всего требуется 21 специалист. Идет набор по вакансиям: ведущий бухгалтер, инженер, механик гаража, полицейский, полицейский-водитель, специалист по кадрам, электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Заработная плата от 38 до 60 тысяч рублей. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по ЯНАО с просьбой прокомментировать нехватку кадров в течение года. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказывало, что Управление Росгвардии по ЯНАО столкнулось с острой нехваткой кадров. Тогда Росгвардия пыталась найти сотрудников через соцсеть «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...