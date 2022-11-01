В Управление Росгвардии по ЯНАО требуется 21 сотрудник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальское Управление Росгвардии на протяжении года остро нуждается в кадровом обеспечении. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал источник из силовых структур Ямала.

«В Управлении Борисенко (начальник Управления Росгвардии по ЯНАО — ред.) острый некомплект штата. Это продолжается уже на протяжении года», — рассказал источник.

На портале службы занятости населения ЯНАО опубликованы открытые вакансии в Управление Росгвардии по округу, всего требуется 21 специалист. Идет набор по вакансиям: ведущий бухгалтер, инженер, механик гаража, полицейский, полицейский-водитель, специалист по кадрам, электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Заработная плата от 38 до 60 тысяч рублей.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по ЯНАО с просьбой прокомментировать нехватку кадров в течение года. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что Управление Росгвардии по ЯНАО столкнулось с острой нехваткой кадров. Тогда Росгвардия пыталась найти сотрудников через соцсеть «ВКонтакте».