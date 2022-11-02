Кремль не увидел необходимости официально заканчивать мобилизацию

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости в официальном завершении частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Необходимости в официальном завершении частичной мобилизации в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет необходимости. Просто заключение состоит в том, что не нужно выпускать никаких дополнительных актов со стороны президента», — сказал он в ходе конференц-колла с представителями СМИ. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее юрист Павел Чиков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не подписал указ об окончании мобилизации. Ее формальное окончание, по словам адвоката, не предусмотрено в изначальном указе.

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Необходимости в официальном завершении частичной мобилизации в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет необходимости. Просто заключение состоит в том, что не нужно выпускать никаких дополнительных актов со стороны президента», — сказал он в ходе конференц-колла с представителями СМИ. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее юрист Павел Чиков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не подписал указ об окончании мобилизации. Ее формальное окончание, по словам адвоката, не предусмотрено в изначальном указе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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