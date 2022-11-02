Кремль назвал два условия для возвращения РФ в зерновую сделку

Песков: Россия вернется в зерновую сделку, когда будет гарантирована безопасность экспорта удобрений
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, Россия в зерновой сделке играет роль гаранта безопасности Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия вернется в зерновую сделку, когда будет обеспечена безопасность экспорта удобрений в зарубежные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главным образом вокруг безопасности. Ликвидация препятствий российского экспорта удобрений в зарубежные страны, это была интегральная часть сделки, и она не была решена. Косвенные ограничения так или иначе негативно влияют. Второе — это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов ставят под угрозу безопасность, и Россия не может гарантировать безопасность этих судов. Россия роль гаранта безопасности в рамках сделки на себя и взяла» — ответил Песков на вопрос журналистов о том, при каких условиях Россия вернется в зерновую сделку. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее РФ приостановила свое участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки ВСУ на суда Черноморского флота у берегов Севастополя.

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Россия вернется в зерновую сделку, когда будет обеспечена безопасность экспорта удобрений в зарубежные страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Главным образом вокруг безопасности. Ликвидация препятствий российского экспорта удобрений в зарубежные страны, это была интегральная часть сделки, и она не была решена. Косвенные ограничения так или иначе негативно влияют. Второе — это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов ставят под угрозу безопасность, и Россия не может гарантировать безопасность этих судов. Россия роль гаранта безопасности в рамках сделки на себя и взяла» — ответил Песков на вопрос журналистов о том, при каких условиях Россия вернется в зерновую сделку. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее РФ приостановила свое участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки ВСУ на суда Черноморского флота у берегов Севастополя.
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