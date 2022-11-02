Курганским властям назвали условие, при котором разрешат увеличить штат чиновников

В законопроект о бюджете Курганской области включили пункт о числе госслужащих

03 ноября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В законопроект о бюджете Курганской области внесли пункт о запрете увеличивать количество чиновников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В следующем году правительству Курганской области разрешат увеличивать количество госслужащих и сотрудников казенных учреждений, если это необходимо для выполнения дополнительных полномочий. Об этом говорится в законопроекте об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ опубликован на сайте облдумы. «Правительство Курганской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности государственных гражданских служащих и работников казенных учреждений, если оно не требуется в связи с осуществлением органами государственной власти Курганской области переданных полномочий Российской Федерацией», — говорится в тексте законопроекта. В документе также указано, что в 2023 году планируют приостановить действие некоторых выплат чиновникам. В частности, речь идет об индексации денежного содержания для госслужащих и выплат за стаж работы. Ранее URA.RU писало, что курганские власти в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Планируют сэкономить на поддержке сельского хозяйства, выплатах государственным и муниципальной служащим, субсидиях местным бюджетам. Сокращение расходов бюджета временно коснется и выплат спортсменам, педагогам.

В следующем году правительству Курганской области разрешат увеличивать количество госслужащих и сотрудников казенных учреждений, если это необходимо для выполнения дополнительных полномочий. Об этом говорится в законопроекте об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ опубликован на сайте облдумы. «Правительство Курганской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности государственных гражданских служащих и работников казенных учреждений, если оно не требуется в связи с осуществлением органами государственной власти Курганской области переданных полномочий Российской Федерацией», — говорится в тексте законопроекта. В документе также указано, что в 2023 году планируют приостановить действие некоторых выплат чиновникам. В частности, речь идет об индексации денежного содержания для госслужащих и выплат за стаж работы. Ранее URA.RU писало, что курганские власти в следующем году предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Планируют сэкономить на поддержке сельского хозяйства, выплатах государственным и муниципальной служащим, субсидиях местным бюджетам. Сокращение расходов бюджета временно коснется и выплат спортсменам, педагогам.