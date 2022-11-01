Власти ХМАО заберут у директоров учреждений служебный транспорт

02 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Все служебные автомобили будут объединены в один автопарк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти ХМАО готовы забрать служебные автомобили у руководителей бюджетных учреждений, подведомственных окружному правительству и передать их в единый автопарк на базе аппарата губернатора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Сейчас обсуждается инициатива, что машины подведов (подведомственных учреждений — прим. URA.RU) будут переданы в единый автопарк, который находится в ведении аппарата губернатора Югры. Руководители учреждений от этой идеи не в восторге. Машины заберут и для того, чтобы куда-то съездить нужно будет заранее составлять заявку. А эта лишняя бюрократизация процесса», — рассказал инсайдер. Заместитель руководителя аппарата губернатора ХМАО Юлия Коняева в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о том, что идея централизации всех машин, находящихся в пользовании учреждений автономного округа сейчас рассматривается. «Централизация автотранспортных средств будет способствовать эффективному использованию имущества автономного округа (использование автотранспорта всеми учреждениями и органами власти автономного округа) и предоставит возможность сэкономить бюджетные средства, за счет сокращения автопарка. При этом специализированный автотранспорт (транспорт, оборудованный для перевозки инвалидов, передвижные медицинские комплексы и тому подобное) останется в пользовании учреждений автономного округа», — прокомментировала Коняева. Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году сургутские чиновники первыми в УрФО начали использовать такси вместо служебных машин. Часть автопарка мэрии была списана, а чиновники сэкономили несколько десятков миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО готовы забрать служебные автомобили у руководителей бюджетных учреждений, подведомственных окружному правительству и передать их в единый автопарк на базе аппарата губернатора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Сейчас обсуждается инициатива, что машины подведов (подведомственных учреждений — прим. URA.RU) будут переданы в единый автопарк, который находится в ведении аппарата губернатора Югры. Руководители учреждений от этой идеи не в восторге. Машины заберут и для того, чтобы куда-то съездить нужно будет заранее составлять заявку. А эта лишняя бюрократизация процесса», — рассказал инсайдер. Заместитель руководителя аппарата губернатора ХМАО Юлия Коняева в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о том, что идея централизации всех машин, находящихся в пользовании учреждений автономного округа сейчас рассматривается. «Централизация автотранспортных средств будет способствовать эффективному использованию имущества автономного округа (использование автотранспорта всеми учреждениями и органами власти автономного округа) и предоставит возможность сэкономить бюджетные средства, за счет сокращения автопарка. При этом специализированный автотранспорт (транспорт, оборудованный для перевозки инвалидов, передвижные медицинские комплексы и тому подобное) останется в пользовании учреждений автономного округа», — прокомментировала Коняева. Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году сургутские чиновники первыми в УрФО начали использовать такси вместо служебных машин. Часть автопарка мэрии была списана, а чиновники сэкономили несколько десятков миллионов рублей.