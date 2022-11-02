Совфед одобрил закон об альтернативной службе при мобилизации

Россияне смогут проходить альтернативную службу во время мобилизации. Такой закон одобрил Совет Федерации России.
«Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе», — сообщили в Совфеде. Трансляция заседания верхней палаты Федерального собрания велась на официальном сайте Совфеда.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране на фоне спецоперации на Украине 21 сентября. Согласно указу о частичной мобилизации, призвать планировалось 300 тысяч россиян. Об ее завершении 28 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Окончание призыва в рамках частичной мобилизации подтвердил и Путин, сообщает RT. По его словам, 260 тыс. человек из частично мобилизованных россиян не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, передает «Национальная служба новостей».
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Россияне смогут проходить альтернативную службу во время мобилизации. Такой закон одобрил Совет Федерации России. «Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе», — сообщили в Совфеде. Трансляция заседания верхней палаты Федерального собрания велась на официальном сайте Совфеда. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране на фоне спецоперации на Украине 21 сентября. Согласно указу о частичной мобилизации, призвать планировалось 300 тысяч россиян. Об ее завершении 28 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Окончание призыва в рамках частичной мобилизации подтвердил и Путин, сообщает RT. По его словам, 260 тыс. человек из частично мобилизованных россиян не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, передает «Национальная служба новостей».