Совфед одобрил закон об альтернативной службе при мобилизации

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Россияне, проходящие альтернативную службу, не будут мобилизовываться Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Россияне смогут проходить альтернативную службу во время мобилизации. Такой закон одобрил Совет Федерации России.

«Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе», — сообщили в Совфеде. Трансляция заседания верхней палаты Федерального собрания велась на официальном сайте Совфеда.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране на фоне спецоперации на Украине 21 сентября. Согласно указу о частичной мобилизации, призвать планировалось 300 тысяч россиян. Об ее завершении 28 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Окончание призыва в рамках частичной мобилизации подтвердил и Путин, сообщает RT. По его словам, 260 тыс. человек из частично мобилизованных россиян не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, передает «Национальная служба новостей».

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Россияне смогут проходить альтернативную службу во время мобилизации. Такой закон одобрил Совет Федерации России. «Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе», — сообщили в Совфеде. Трансляция заседания верхней палаты Федерального собрания велась на официальном сайте Совфеда. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране на фоне спецоперации на Украине 21 сентября. Согласно указу о частичной мобилизации, призвать планировалось 300 тысяч россиян. Об ее завершении 28 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Окончание призыва в рамках частичной мобилизации подтвердил и Путин, сообщает RT. По его словам, 260 тыс. человек из частично мобилизованных россиян не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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