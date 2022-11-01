01 ноября 2022

В ЯНАО топ-менеджер дочки «Газпрома» остался на посту, несмотря на уголовное дело

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Заседание ЕР. Курган , депутат, чиновник, руки депутата, руки
Замдиректора «Газпром добыча Надым» подозревают в мошенничестве Фото:

Заместитель гендиректора «Газпром добыча Надым» (ЯНАО) Вячеслав Ким остался в руководящей должности, несмотря на уголовное дело, заведенное в отношении его. Как сообщили URA.RU в компании, сейчас он находится в отпуске.

«Вячеслав Юрьевич сейчас в отпуске. Выйдет на работу 11 ноября», — сообщили агентству в «Газпром добыча Надым». Должность заместителя он занимает с 2015 года.

В компанию также был направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

В августе на Вячеслава Кима завели уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — девяти миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре глава Надыма Дмитрий Жаромских наградил Вячеслава Кима за многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие района.

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Заместитель гендиректора «Газпром добыча Надым» (ЯНАО) Вячеслав Ким остался в руководящей должности, несмотря на уголовное дело, заведенное в отношении его. Как сообщили URA.RU в компании, сейчас он находится в отпуске. «Вячеслав Юрьевич сейчас в отпуске. Выйдет на работу 11 ноября», — сообщили агентству в «Газпром добыча Надым». Должность заместителя он занимает с 2015 года. В компанию также был направлен официальный запрос. Ответ на момент публикации получен не был. В августе на Вячеслава Кима завели уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — девяти миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре глава Надыма Дмитрий Жаромских наградил Вячеслава Кима за многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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