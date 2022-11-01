В Тюменской области избрали главу ключевого района

В Казанском районе Тюменской области избрали главу района. Эта должность осталась за действующим руководителем Татьяной Богдановой. Губернатор Тюменской области поздравил ее в своем telegram-канале.
«Поздравляю Татьяну Александровну Богданову с избранием на пост главы Казанского района. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной районной думы. И это не удивительно. Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям», — высказался губернатор.
Впервые полномочия она получила в 2010 году. Также Александр Моор пожелал Богдановой успехов на работе. Казанский район один из трех районов области (также Бердюжский и Сладковский), который граничит с Казахстаном.
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