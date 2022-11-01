01 ноября 2022

В Тюменской области избрали главу ключевого района

В казанском районе Тюменской области избрали главу
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Празднование 74-й годовщины Тюменской области. Тюмень, богданова татьяна
Богданову в своих социальных сетях поздравил губернатор Тюменской области Фото:

В Казанском районе Тюменской области избрали главу района. Эта должность осталась за действующим руководителем Татьяной Богдановой. Губернатор Тюменской области поздравил ее в своем telegram-канале.

«Поздравляю Татьяну Александровну Богданову с избранием на пост главы Казанского района. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной районной думы. И это не удивительно. Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям», — высказался губернатор.

Впервые полномочия она получила в 2010 году. Также Александр Моор пожелал Богдановой успехов на работе. Казанский район один из трех районов области (также Бердюжский и Сладковский), который граничит с Казахстаном.

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В Казанском районе Тюменской области избрали главу района. Эта должность осталась за действующим руководителем Татьяной Богдановой. Губернатор Тюменской области поздравил ее в своем telegram-канале. «Поздравляю Татьяну Александровну Богданову с избранием на пост главы Казанского района. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной районной думы. И это не удивительно. Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям», — высказался губернатор. Впервые полномочия она получила в 2010 году. Также Александр Моор пожелал Богдановой успехов на работе. Казанский район один из трех районов области (также Бердюжский и Сладковский), который граничит с Казахстаном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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