В Тюменской области избрали главу ключевого района

В казанском районе Тюменской области избрали главу

Богданову в своих социальных сетях поздравил губернатор Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Казанском районе Тюменской области избрали главу района. Эта должность осталась за действующим руководителем Татьяной Богдановой. Губернатор Тюменской области поздравил ее в своем telegram-канале.

«Поздравляю Татьяну Александровну Богданову с избранием на пост главы Казанского района. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной районной думы. И это не удивительно. Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям», — высказался губернатор.

Впервые полномочия она получила в 2010 году. Также Александр Моор пожелал Богдановой успехов на работе. Казанский район один из трех районов области (также Бердюжский и Сладковский), который граничит с Казахстаном.