Жителей ЯНАО смутила цена на топливо в городе Губкинский, где А-95 дешевле 92-го. Об этом ВКонтакте в группе «Типичный Тазовский» написал автор на условиях анонимности.
«По сети гуляет фото с ценами на бензин в Губкинском. 95-й дешевле 92-го», — написал автор. Он отметил, что фотография вызвала много споров и сомнений, но автор поспешил опубликовать фото чека.
В департаменте тарифов и ЖКХ отметили, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей розничная цена на автомобильный бензин установлена с учетом государственного воздействия — торговые надбавки ограничены размером 10% к цене закупа. «По данным «Газпромнефть» (ООО «ТПК» Исбелт» АЗС №472) цена на бензин А-95 ниже закупочной цены в связи с проведением Обществом взвешенной ценовой политики, в том числе с учетом социальной ответственности перед конечным пользователем и не допущения скачкообразного изменения цен», — прокомментировали в департаменте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО зафиксировано снижение цены на бензин. По данным Росстата бензин подешевел на 0,6%.
Цена на бензин в городе Губкинский
Группа «Типичный Тазовский» ВКонтакте
Чек об оплате бензина на заправке в городе Губкинский
Жителей ЯНАО смутила цена на топливо в городе Губкинский, где А-95 дешевле 92-го. Об этом ВКонтакте в группе «Типичный Тазовский» написал автор на условиях анонимности. «По сети гуляет фото с ценами на бензин в Губкинском. 95-й дешевле 92-го», — написал автор. Он отметил, что фотография вызвала много споров и сомнений, но автор поспешил опубликовать фото чека. В департаменте тарифов и ЖКХ отметили, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей розничная цена на автомобильный бензин установлена с учетом государственного воздействия — торговые надбавки ограничены размером 10% к цене закупа. «По данным «Газпромнефть» (ООО «ТПК» Исбелт» АЗС №472) цена на бензин А-95 ниже закупочной цены в связи с проведением Обществом взвешенной ценовой политики, в том числе с учетом социальной ответственности перед конечным пользователем и не допущения скачкообразного изменения цен», — прокомментировали в департаменте. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО зафиксировано снижение цены на бензин. По данным Росстата бензин подешевел на 0,6%.