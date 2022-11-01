Ямальцы в соцсетях обсуждают низкие цены на бензин в округе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителей ЯНАО смутила цена на топливо в городе Губкинский, где А-95 дешевле 92-го. Об этом ВКонтакте в группе «Типичный Тазовский» написал автор на условиях анонимности.

«По сети гуляет фото с ценами на бензин в Губкинском. 95-й дешевле 92-го», — написал автор. Он отметил, что фотография вызвала много споров и сомнений, но автор поспешил опубликовать фото чека.

В департаменте тарифов и ЖКХ отметили, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей розничная цена на автомобильный бензин установлена с учетом государственного воздействия — торговые надбавки ограничены размером 10% к цене закупа. «По данным «Газпромнефть» (ООО «ТПК» Исбелт» АЗС №472) цена на бензин А-95 ниже закупочной цены в связи с проведением Обществом взвешенной ценовой политики, в том числе с учетом социальной ответственности перед конечным пользователем и не допущения скачкообразного изменения цен», — прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО зафиксировано снижение цены на бензин. По данным Росстата бензин подешевел на 0,6%.

Цена на бензин в городе Губкинский Группа «Типичный Тазовский» ВКонтакте