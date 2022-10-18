Росстат: в ЯНАО подешевел бензин

В ЯНАО цена на бензин снизилась больше, чем в других регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в период с 11 по 17 октября зафиксировано снижение цен на бензин на 0,6%. Данные опубликовал Росстат.

«Снижение цен на бензин автомобильный зафиксировано в семи субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%», — указано в данных Росстата.

Стоимость бензина марки АИ-92 составила 44 рубля 47 копеек, АИ-95 — 47 рублей 91 копейка. Дизельное топливо в ЯНАО стоит 62,1 рубля.

Ранее URA.RU писало, что жительница Надымского района (ЯНАО) пожаловалась на качество и стоимость бензина. В ходе прокурорской проверки стоимость была снижена до нормы.