18 октября 2022
17 октября 2022

Росстат: в ЯНАО подешевел бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозаправки. Тюмень, бензин, заправка, автозаправка, заправка автомобиля, цена на бензин, заправка авто
В ЯНАО цена на бензин снизилась больше, чем в других регионах Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в период с 11 по 17 октября зафиксировано снижение цен на бензин на 0,6%. Данные опубликовал Росстат.

«Снижение цен на бензин автомобильный зафиксировано в семи субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%», — указано в данных Росстата.

Стоимость бензина марки АИ-92 составила 44 рубля 47 копеек, АИ-95 — 47 рублей 91 копейка. Дизельное топливо в ЯНАО стоит 62,1 рубля.

Ранее URA.RU писало, что жительница Надымского района (ЯНАО) пожаловалась на качество и стоимость бензина. В ходе прокурорской проверки стоимость была снижена до нормы.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в период с 11 по 17 октября зафиксировано снижение цен на бензин на 0,6%. Данные опубликовал Росстат. «Снижение цен на бензин автомобильный зафиксировано в семи субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%», — указано в данных Росстата. Стоимость бензина марки АИ-92 составила 44 рубля 47 копеек, АИ-95 — 47 рублей 91 копейка. Дизельное топливо в ЯНАО стоит 62,1 рубля. Ранее URA.RU писало, что жительница Надымского района (ЯНАО) пожаловалась на качество и стоимость бензина. В ходе прокурорской проверки стоимость была снижена до нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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