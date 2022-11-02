HeadHunter назвал топ-3 профессий в регионах УрФО

На аналитики выявили 3 самые актуальные профессии на Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейший сервис по поиску работы HeadHunter выделил топ-3 профессий в регионах УрФО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

«Первое и второе место постоянно разделяет профессия продавца-консультанта и менеджера по продажам. В целом, сфера продаж занимает треть от всех предложений работы на Урале, такие сотрудники нужны всегда и везде. На третьем месте располагается профессия водителей. У нас много вещей, завязанных на автотранспорте, потому что авиаперевозки, обходятся на много дороже. В принципе, у работодателей вырос интерес к логистам, к тем, кто может перевезти товар, особенно в нынешнее время», — поделилась руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

По ее словам, наблюдается большой дефицит квалифицированных менеджеров по узким направлениям. «К примеру, очень актуален менеджер по продажам нефтесервисного оборудования», — добавила Осипова.

Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области возник резкий дефицит водителей. Спрос на профессиональных перевозчиков вырос на 75%.