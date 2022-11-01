Мобилизованных тюменцев отпустили с полигона после оформления брака

Мобилизованным тюменцам, оформившим брак, дали увольнение на сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованным жителям Тюмени, оформившим брак на полигоне ТВВИКУ, где они проходят боевую подготовку, дали увольнение на сутки. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что местный ЗАГС организовал шестую выездную церемонию бракосочетания для военнослужащих и их невест.

«Мобилизованные, вступившие в брак, получили сутки увольнения. Свидетелями необычной свадьбы стали боевые товарищи мобилизованных. В честь праздника они прокричали троекратное «ура», — сообщил Информационный центр правительства региона.

Там добавили, что в течение дня на тюменском полигоне отношения оформили 19 пар. С напутственным словом к ним обратился заместитель начальника ТВИККУ по военно-политической работе Михаил Багров. «Идите по жизни рука об руку, поддерживая друг друга. Будьте неразлучны. Пусть расставание для участия в СВО пролетит, как один миг», — заявил он в своем выступлении.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Призыву подлежали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 27 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что все задачи по набору выполнены. Частичная мобилизация завершена.