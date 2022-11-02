Двое свердловчан организовали похищение наркомана

Наркозависимого мужчину похитили в Первоуральске Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) двое мужчин похитили наркомана, который поднял закладку. Молодые люди требовали у него крупную сумму за освобождение. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в СКР по Свердловской области.

«В ведомстве расследуется уголовное дело в отношении двоих неработающих мужчин из Первоуральска, которые обвиняются в похищение человека. Применяя насилие, они поместили его в машину „ВАЗ-2110“, где потребовали передать им деньги в сумме 50 тысяч рублей. Позже против воли потерпевшего переместили его в квартиру по улице Чусовая, где незаконно удерживали», — рассказали в региональном СУ СКР.

В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что наркоман подобрал закладку возле кинотеатра «Восход». «В этот момент к нему подошли двое мужчин, которые посадили его в машину и увезли. По дороге мужчины стали вымогать деньги, в противном случае обещая поведать в полицию о его криминальных похождениях», — поделился начальник пресс-службы силового ведомства полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало, что житель Первоуральска похитил своего знакомого, а затем вывез его на городское кладбище. Там он пристегнул потерпевшего наручниками к металлическим воротам, и стал вымогать автомобиль и 60 тысяч рублей.