Губернатор ХМАО озвучила дату ежегодного обращения к жителям

Губернатор ХМАО выступит к ежегодным обращением к жителям 9 ноября

02 ноября 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Трансляция обращения будет идти в аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступит с обращением к жителям региона 9 ноября. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки. В среду, 9 ноября в 11:00, в Ханты-Мансийске выступлю с ежегодным отчетом, обращением к жителям, представителям общественности, депутатам окружной Думы, представлю приоритетные направления инвестиционной деятельности региона на 2023 год», — указала глава региона. Она также отметила, что следить за ее обращением можно в официальных аккаунтах в социальных сетях. Источник URA.RU, близкий к региональному правительству отметил, что Комарова первой из губернаторов «тюменской матрешки» выступит к обращением к населению. «Губернатор выступит со своим программным документом за несколько недель до принятия регионального бюджета на 2023 год. Это необходимо, чтобы члены правительства смогли синхронизировать все расходы в соответствии с теми задачами, которые прозвучат в речи главы региона», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО объявила 2022 год — годом здоровьесбережения. Об этом она рассказала во время прошлогоднего выступления перед жителями.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступит с обращением к жителям региона 9 ноября. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки. В среду, 9 ноября в 11:00, в Ханты-Мансийске выступлю с ежегодным отчетом, обращением к жителям, представителям общественности, депутатам окружной Думы, представлю приоритетные направления инвестиционной деятельности региона на 2023 год», — указала глава региона. Она также отметила, что следить за ее обращением можно в официальных аккаунтах в социальных сетях. Источник URA.RU, близкий к региональному правительству отметил, что Комарова первой из губернаторов «тюменской матрешки» выступит к обращением к населению. «Губернатор выступит со своим программным документом за несколько недель до принятия регионального бюджета на 2023 год. Это необходимо, чтобы члены правительства смогли синхронизировать все расходы в соответствии с теми задачами, которые прозвучат в речи главы региона», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО объявила 2022 год — годом здоровьесбережения. Об этом она рассказала во время прошлогоднего выступления перед жителями.