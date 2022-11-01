Жители ЯНАО не могут записаться на курсы военной подготовки из-за нехватки ресурсов

02 ноября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое не могут набрать дополнительные группы из-за нехватки ресурсов Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) всех желающих не могут записать на курсы начальной военной подготовки (НВП) из-за нехватки инвентаря. Об этом URA.RU рассказал руководитель ВПЦ «Вымпел-Ямал» Александр Сергиенко. «У нас в очереди почти 30 человек желающих и каждый день я получаю новые сообщения с просьбой об организации дополнительной группы НВП. Но, к сожалению, мы ограничены в своих возможностях», — говорит Сергиенко. В первую очередь, это связано с малым количеством инвентаря, например: тактических рюкзаков, бронежилетов, учебных гранат и макетов автоматов. Помимо этого, для новой группы необходимо помещение. Сейчас курсы НВП проходят во Дворце спорта «Звездный», где есть свой тренировочный цикл, который не может быть приостановлен. Помимо этого, существует фактор человеческого ресурса — инструкторы, которые проводят занятия, делают это на добровольной основе. «Поэтому всех желающих охватить не получается. Мы работаем в пределах возможностей. Не хочется нахватать десять групп, а потом не справиться и провалиться», — резюмирует собеседник. В настоящее время в Новом Уренгое сформирована группа из 12 человек. Занятия проходят в соответствии с учебно-тематическим планом, который подготовлен совместно со специалистами ДС «Звездный». Курс НВП предусматривает огневую подготовку в тире, занятия рукопашным боем, тактическую и военно-медицинскую подготовку, топографию и ориентирование. Азы военной подготовки преподают инструкторы, имеющие реальный боевой опыт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске стартовали курсы начальной военной подготовки. На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки.

В Новом Уренгое (ЯНАО) всех желающих не могут записать на курсы начальной военной подготовки (НВП) из-за нехватки инвентаря. Об этом URA.RU рассказал руководитель ВПЦ «Вымпел-Ямал» Александр Сергиенко. «У нас в очереди почти 30 человек желающих и каждый день я получаю новые сообщения с просьбой об организации дополнительной группы НВП. Но, к сожалению, мы ограничены в своих возможностях», — говорит Сергиенко. В первую очередь, это связано с малым количеством инвентаря, например: тактических рюкзаков, бронежилетов, учебных гранат и макетов автоматов. Помимо этого, для новой группы необходимо помещение. Сейчас курсы НВП проходят во Дворце спорта «Звездный», где есть свой тренировочный цикл, который не может быть приостановлен. Помимо этого, существует фактор человеческого ресурса — инструкторы, которые проводят занятия, делают это на добровольной основе. «Поэтому всех желающих охватить не получается. Мы работаем в пределах возможностей. Не хочется нахватать десять групп, а потом не справиться и провалиться», — резюмирует собеседник. В настоящее время в Новом Уренгое сформирована группа из 12 человек. Занятия проходят в соответствии с учебно-тематическим планом, который подготовлен совместно со специалистами ДС «Звездный». Курс НВП предусматривает огневую подготовку в тире, занятия рукопашным боем, тактическую и военно-медицинскую подготовку, топографию и ориентирование. Азы военной подготовки преподают инструкторы, имеющие реальный боевой опыт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске стартовали курсы начальной военной подготовки. На протяжении двух месяцев ямальцев будут обучать тактической медицине и управлению дронами. Также горожане пройдут азы военной, топографической и физической подготовки.