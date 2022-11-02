Путин объявил о возобновлении зерновой сделки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
В ходе разговора Путин отметил готовность России предоставить зерно беднейшим странам бесплатно Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент России Владимир Путин объявил о возвращении страны к участию в зерновой сделке в ходе телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщается на сайте президента России.

«[Путин информировал Видодо] о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию „зерновой сделки“», — говорится в сводке телефонного разговора президентов России и Индонезии, опубликованной на сайте Кремля. В ходе разговора Путин отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Видодо, в свою очередь, поддержал такую инициативу.

Новость по теме
Что такое зерновая сделка России и Украины

Россия вышла из участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. В Минобороны РФ отметили, что эти гарантии были получены благодаря участию ООН, а также содействию Турции, передает «Национальная служба новостей». В ООН поприветствовали подобное решение России, сообщает RT.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент России Владимир Путин объявил о возвращении страны к участию в зерновой сделке в ходе телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщается на сайте президента России. «[Путин информировал Видодо] о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию „зерновой сделки“», — говорится в сводке телефонного разговора президентов России и Индонезии, опубликованной на сайте Кремля. В ходе разговора Путин отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Видодо, в свою очередь, поддержал такую инициативу. Россия вышла из участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. В Минобороны РФ отметили, что эти гарантии были получены благодаря участию ООН, а также содействию Турции, передает «Национальная служба новостей». В ООН поприветствовали подобное решение России, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...