Путин объявил о возобновлении зерновой сделки

02 ноября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин объявил о возвращении страны к участию в зерновой сделке в ходе телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщается на сайте президента России. «[Путин информировал Видодо] о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию „зерновой сделки“», — говорится в сводке телефонного разговора президентов России и Индонезии, опубликованной на сайте Кремля. В ходе разговора Путин отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Видодо, в свою очередь, поддержал такую инициативу. Россия вышла из участия в зерновой сделке 29 октября. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. В Минобороны РФ отметили, что эти гарантии были получены благодаря участию ООН, а также содействию Турции, передает «Национальная служба новостей». В ООН поприветствовали подобное решение России, сообщает RT.