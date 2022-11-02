Депутат Госдумы раскрыл, чем будут заняты срочники в регионах на границе с Украиной

Депутат ГД Шеремет: срочники в регионах, близких к Украине, будут выполнять задачи, не связанные с угрозой для жизни
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, срочники, резервисты
По словам Шеремета, в регионах, близких к Украине, срочники будут выполнять задачи, связанные с угрозой для жизни граждан Фото:

Срочники, проходящие военную службу на территориях, близких к Украине (Курская, Белгородская области и Севастополь), будут выполнять задачи, не связанные с угрозой для жизни и здоровья. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Они будут выполнять задания, которые не связаны с угрозой для жизни и здоровья. Но связанные с угрозой для жизни граждан», — сказал Шеремет в разговоре с корреспондентом URA.RU. В качестве задания, которое могут поручить срочнику на территориях, близких к Украине, Шеремет назвал охрану жизнеобеспечивающих объектов и объектов двойного назначения.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, передает RT. Так, в рамках осеннего призыва на службу в ВС РФ, проходящего с 1 ноября по 31 декабря, будут призваны 120 тыс. человек, сообщает «Национальная служба новостей».

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Срочники, проходящие военную службу на территориях, близких к Украине (Курская, Белгородская области и Севастополь), будут выполнять задачи, не связанные с угрозой для жизни и здоровья. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. «Они будут выполнять задания, которые не связаны с угрозой для жизни и здоровья. Но связанные с угрозой для жизни граждан», — сказал Шеремет в разговоре с корреспондентом URA.RU. В качестве задания, которое могут поручить срочнику на территориях, близких к Украине, Шеремет назвал охрану жизнеобеспечивающих объектов и объектов двойного назначения. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, передает RT. Так, в рамках осеннего призыва на службу в ВС РФ, проходящего с 1 ноября по 31 декабря, будут призваны 120 тыс. человек, сообщает «Национальная служба новостей».
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