Топ-чиновника с пятном в биографии сватают в правительство Куйвашева

Какие-то успехи или неудачи Михаила Губина в городе не помнят Фото: Анна Майорова © URA.RU

На пост министра строительства Свердловской области появился неожиданный кандидат — замгубернатора Омской области Михаил Губин, долгое время работавший в администрации Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному кабмину.

«Губин хочет вернуться в Екатеринбург, в Свердловскую область. К менее ресурсному Омску он утратил интерес», — поделился собеседник. Второй источник обратил внимание, что Губин прилетал в Екатеринбург на недавний форум 100+ TechnoBuild. «Каким-то образом даже попал в випку (где был губернатор Евгений Куйвашев — прим. URA.RU)», — добавил собеседник.

С 2007-го по апрель 2018 года Губин был замначальника Главархитектуры мэрии, затем — руководителем подразделения. Все это время Губина ассоциировали с командой Владимира Тунгусова — сначала вице-мэра Екатеринбурга, а впоследствии вице-губернатора. После того, как Тунгусов из-за открытого конфликта с Куйвашевым в сентябре 2018-го покинул власть, Губину пришлось искать новое место — как и многим другим управленцам, связанным с окружением «серого кардинала». С февраля 2019 года по декабрь 2021-го Губин работал вице-мэром Омска. С этой должности его и перевели на пост зампредседателя правительства Омской области, которое возглавляет губернатор Александр Бурков (свердловчанин). В апреле 2022-го Губин стал также министром строительства региона.

По слухам, Губина якобы продвигает профильный зам Куйвашева Сергей Швиндт — чиновник, более близкий к Тунгусову. Вопрос URA.RU, действительно ли он лоббирует Губина, Швиндт оставил без ответа. Ранее агентство писало про еще одного кандидата на должность министра — Антона Шафаростова.

Почему грозит отставка действующему министру Михаилу Волкову (тоже соратник Швиндта и Тунгусова), неизвестно. «Губернатор просто дал понять, что готов рассматривать разные фамилии», — заявил один из источников во власти. Знакомый девелопер опасается, что увольнение Волкова нарушит баланс в отношениях между мэрией Екатеринбурга и областным кабмином, который сложился относительно недавно — после назначения вице-мэром Рустама Галямова. «Новый министр может поднять вопрос о новых перераспределениях полномочий, начнутся конфликты. Кому это нужно?» — объяснил бизнесмен.