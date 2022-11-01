В Челябинске в ближайшие три дня пройдут снегопады. Синоптики областного Гидрометеоцентра также предупредили жителей Южного Урала о гололедице.
«В четверг, 3 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на юге до умеренного. На отдельных участках дорог будет скользко — ожидается гололедица. Днем от 0 до -5, при прояснении до -8 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с», — рассказали URA.RU в областном метеоцентре.
В пятницу и субботу, 4 и 5 ноября, как сообщили синоптики в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, температура ночью -3,-8 градусов, днем -2, +3. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 4-10 м/с.
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