Эрдоган заявил о значимости Украины для всего мира

Поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что проблема отгрузки зерна решена путем сотрудничества. Он отметил, что возможность Украины и России продавать такую продукцию — имеет решающее значение для всего мира. Эрдоган считает важным продолжение действия соглашения о поставках зерна», — пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого президента.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.
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Поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что проблема отгрузки зерна решена путем сотрудничества. Он отметил, что возможность Украины и России продавать такую продукцию — имеет решающее значение для всего мира. Эрдоган считает важным продолжение действия соглашения о поставках зерна», — пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого президента. Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.