Эрдоган заявил о значимости Украины для всего мира 02 ноября 2022 в 23:21 Размер текста - 17 + Президент Турции Эрдоган отметил важность продолжения действия соглашения о поставках зерна Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что проблема отгрузки зерна решена путем сотрудничества. Он отметил, что возможность Украины и России продавать такую продукцию — имеет решающее значение для всего мира. Эрдоган считает важным продолжение действия соглашения о поставках зерна», — пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого президента. Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. Поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что проблема отгрузки зерна решена путем сотрудничества. Он отметил, что возможность Украины и России продавать такую продукцию — имеет решающее значение для всего мира. Эрдоган считает важным продолжение действия соглашения о поставках зерна», — пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого президента. Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям