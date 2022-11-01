Конные клубы в ХМАО организовали сбор средств для мобилизованных

В Нижневартовске (ХМАО) представители конных клубов организовали благотворительную акцию. Для жителей 5 ноября будет открыт прокат лошадей. Собранные средства пойдут на помощь мобилизованным, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Все владельцы лошадей и конные клубы Нижневартовска решили объединиться и провести благотворительную акцию. На месте установят бокс для сбора денежных средств, так же можно будет перевести на карту, карта будет выпущена отдельно для сбора. Далее, по окончанию акции бокс будет вскрыт, и проведем закуп необходимых товаров. С предоставлением чеков и полным отчетом за каждый рубль», — отмечается в сообщении.
Акция состоится в Парке Победы с 12:00 до 16:00. Жители могут также принести одежду, медикаменты и товары первой необходимости. Собранные вещи организаторы передадут военным.
Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока съездит в Чебаркуль (Челябинская область), чтобы проверить условия проживания мобилизованных югорчан. В места размещения мобилизованных из ХМАО выедет и группа общественного контроля.
Частичная мобилизация объявлена в стране 21 сентября. Россия проводит спецоперацию в Украине по указу президента Владимира Путина с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизационных мероприятий.
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