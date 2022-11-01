Вице-губернатор ХМАО проверит условия проживания мобилизованных в Чебаркуле

01 ноября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Несколько делегаций из ХМАО проверят места размещения мобилизованных в Чебаркуле Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока съездит в Чебаркуль (Челябинская область), чтобы проверить условия проживания мобилизованных югорчан. Об этом рассказал сам чиновник на открытом заседании комиссии по мобилизации. «Планирую выезд в Чебаркуль на следующей неделе. На месте уже проработаны вопросы взаимодействия с правительством Челябинской области и командованием части», — отметил Александр Тиртока. Как заявил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, в места размещения мобилизованных из ХМАО выедет и группа общественного контроля. В ней, в частности, будет присутствовать председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов. А 3—4 ноября в Чебаркуле пройдет семинар по первой медицинской помощи от инструкторов-волонтеров. Ранее военком ХМАО рассказал, что палаточный лагерь в Чебаркуле развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек.

Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока съездит в Чебаркуль (Челябинская область), чтобы проверить условия проживания мобилизованных югорчан. Об этом рассказал сам чиновник на открытом заседании комиссии по мобилизации. «Планирую выезд в Чебаркуль на следующей неделе. На месте уже проработаны вопросы взаимодействия с правительством Челябинской области и командованием части», — отметил Александр Тиртока. Как заявил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, в места размещения мобилизованных из ХМАО выедет и группа общественного контроля. В ней, в частности, будет присутствовать председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов. А 3—4 ноября в Чебаркуле пройдет семинар по первой медицинской помощи от инструкторов-волонтеров. Ранее военком ХМАО рассказал, что палаточный лагерь в Чебаркуле развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек.