Вице-губернатор ХМАО проверит условия проживания мобилизованных в Чебаркуле

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Несколько делегаций из ХМАО проверят места размещения мобилизованных в Чебаркуле Фото:
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Мобилизация в России

Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока съездит в Чебаркуль (Челябинская область), чтобы проверить условия проживания мобилизованных югорчан. Об этом рассказал сам чиновник на открытом заседании комиссии по мобилизации.

«Планирую выезд в Чебаркуль на следующей неделе. На месте уже проработаны вопросы взаимодействия с правительством Челябинской области и командованием части», — отметил Александр Тиртока.

Как заявил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, в места размещения мобилизованных из ХМАО выедет и группа общественного контроля. В ней, в частности, будет присутствовать председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов. А 3—4 ноября в Чебаркуле пройдет семинар по первой медицинской помощи от инструкторов-волонтеров.

Ранее военком ХМАО рассказал, что палаточный лагерь в Чебаркуле развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек.

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Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока съездит в Чебаркуль (Челябинская область), чтобы проверить условия проживания мобилизованных югорчан. Об этом рассказал сам чиновник на открытом заседании комиссии по мобилизации. «Планирую выезд в Чебаркуль на следующей неделе. На месте уже проработаны вопросы взаимодействия с правительством Челябинской области и командованием части», — отметил Александр Тиртока. Как заявил первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, в места размещения мобилизованных из ХМАО выедет и группа общественного контроля. В ней, в частности, будет присутствовать председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Содружество» Эдуард Логинов. А 3—4 ноября в Чебаркуле пройдет семинар по первой медицинской помощи от инструкторов-волонтеров. Ранее военком ХМАО рассказал, что палаточный лагерь в Чебаркуле развернут в полевых условиях в соответствии с уставом внутренней службы ВС РФ. Личный состав размещен в палатках по подразделениям по 40 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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