01 ноября 2022

Челябинский депутат навестила в ДНР раненых бойцов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова посетила госпиталь вместе с главой администрации Ясиноватой Дмитрием Шевченко, волонтерами и «Ангелом» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова 2 ноября побывала в Ясиноватой (ДНР) и навестила в местном госпитале раненых военнослужащих. Об этом сообщает глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Посетили раненых военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранение в результате боевых действий. Совместно с администрацией города в мероприятии приняли участие представители международной волонтерской группы „Москва-Донбасс“ и депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. Привезли все самое необходимое: предметы первой необходимости и личной гигиены, питьевую воду, сладости, детские рисунки и письма со словами поддержки», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

В госпитале лечатся как раненые военнослужащие, так и гражданские лица, получившие ранения во время обстрелов
Фото:

На фото видно, что в больнице вместе с депутатом и главой Ясиноватой побывал бизнесмен из Челябинска, командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин, известный под позывным «Ангел». Сама Лантратова в своем telegram-канале сообщает, что обстрелы Ясиноватой со стороны ВСУ продолжаются. Повреждена кровля детского сада, который помогали восстанавливать челябинцы.

Вместе с Яной Лантратовой госпиталь посетил и командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин (позывной «Ангел»), а также представители международной волонтерской группы «Москва-Донбасс»
Фото:

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, восстановление жилья и соцобъектов продолжается и будет продолжаться. Сотни строителей, в том числе из Челябинской области, наши герои, мужественно работают под звуки канонады украинской артиллерии», — пишет Лантратова.

Находящимся на излечении передали предметы первой необходимости и письма со словами поддержки
Фото:

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса, и демилитаризация Украины.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова 2 ноября побывала в Ясиноватой (ДНР) и навестила в местном госпитале раненых военнослужащих. Об этом сообщает глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Посетили раненых военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранение в результате боевых действий. Совместно с администрацией города в мероприятии приняли участие представители международной волонтерской группы „Москва-Донбасс“ и депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. Привезли все самое необходимое: предметы первой необходимости и личной гигиены, питьевую воду, сладости, детские рисунки и письма со словами поддержки», — написал Шевченко в своем telegram-канале. На фото видно, что в больнице вместе с депутатом и главой Ясиноватой побывал бизнесмен из Челябинска, командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин, известный под позывным «Ангел». Сама Лантратова в своем telegram-канале сообщает, что обстрелы Ясиноватой со стороны ВСУ продолжаются. Повреждена кровля детского сада, который помогали восстанавливать челябинцы. «Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, восстановление жилья и соцобъектов продолжается и будет продолжаться. Сотни строителей, в том числе из Челябинской области, наши герои, мужественно работают под звуки канонады украинской артиллерии», — пишет Лантратова. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса, и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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