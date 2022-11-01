Яна Лантратова посетила госпиталь вместе с главой администрации Ясиноватой Дмитрием Шевченко, волонтерами и «Ангелом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова 2 ноября побывала в Ясиноватой (ДНР) и навестила в местном госпитале раненых военнослужащих. Об этом сообщает глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Посетили раненых военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранение в результате боевых действий. Совместно с администрацией города в мероприятии приняли участие представители международной волонтерской группы „Москва-Донбасс“ и депутат Госдумы РФ Яна Лантратова. Привезли все самое необходимое: предметы первой необходимости и личной гигиены, питьевую воду, сладости, детские рисунки и письма со словами поддержки», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

В госпитале лечатся как раненые военнослужащие, так и гражданские лица, получившие ранения во время обстрелов Фото: telegram-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко

На фото видно, что в больнице вместе с депутатом и главой Ясиноватой побывал бизнесмен из Челябинска, командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин, известный под позывным «Ангел». Сама Лантратова в своем telegram-канале сообщает, что обстрелы Ясиноватой со стороны ВСУ продолжаются. Повреждена кровля детского сада, который помогали восстанавливать челябинцы.

Вместе с Яной Лантратовой госпиталь посетил и командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин (позывной «Ангел»), а также представители международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» Фото: telegram-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, восстановление жилья и соцобъектов продолжается и будет продолжаться. Сотни строителей, в том числе из Челябинской области, наши герои, мужественно работают под звуки канонады украинской артиллерии», — пишет Лантратова.

Находящимся на излечении передали предметы первой необходимости и письма со словами поддержки Фото: telegram-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса, и демилитаризация Украины.