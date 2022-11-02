Ильятков навестил мобилизованных курганцев в учебном центре (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков побывал в одном из учебных центров, где мобилизованные курганцы проходят боевую подготовку. О целях визита он рассказал в своем telegram-канале.

«Передал необходимые предметы одежды. Также принял участие в практических стрельбах из различных видов оружия», — указал Ильтяков в сообщении.

Курганский депутат ГД отметил, что ему удалось познакомиться с бытом, условиями размещения и питания бойцов. Александр Ильтяков также обратил внимание на «боевое настроение и дух» мобилизованных жителей Курганской области.

URA.RU писало ранее, что предприятие «Велес», принадлежащее депутату Ильтякову, закупило необходимые вещи и медикаменты для мобилизованных сотрудников. Курганская компания выдала им сухпайки и аптечки.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизационных мероприятий.

Правильное положению тела во время стрельбы — залог успеха Фото: telegram-канал Александра Ильтякова