02 ноября 2022

Депутат ГД Ильтяков принял участие в стрельбах мобилизованных курганцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Ильятков навестил мобилизованных курганцев в учебном центре (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков побывал в одном из учебных центров, где мобилизованные курганцы проходят боевую подготовку. О целях визита он рассказал в своем telegram-канале.

«Передал необходимые предметы одежды. Также принял участие в практических стрельбах из различных видов оружия», — указал Ильтяков в сообщении.

Курганский депутат ГД отметил, что ему удалось познакомиться с бытом, условиями размещения и питания бойцов. Александр Ильтяков также обратил внимание на «боевое настроение и дух» мобилизованных жителей Курганской области.

URA.RU писало ранее, что предприятие «Велес», принадлежащее депутату Ильтякову, закупило необходимые вещи и медикаменты для мобилизованных сотрудников. Курганская компания выдала им сухпайки и аптечки.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизационных мероприятий.

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Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков побывал в одном из учебных центров, где мобилизованные курганцы проходят боевую подготовку. О целях визита он рассказал в своем telegram-канале. «Передал необходимые предметы одежды. Также принял участие в практических стрельбах из различных видов оружия», — указал Ильтяков в сообщении. Курганский депутат ГД отметил, что ему удалось познакомиться с бытом, условиями размещения и питания бойцов. Александр Ильтяков также обратил внимание на «боевое настроение и дух» мобилизованных жителей Курганской области. URA.RU писало ранее, что предприятие «Велес», принадлежащее депутату Ильтякову, закупило необходимые вещи и медикаменты для мобилизованных сотрудников. Курганская компания выдала им сухпайки и аптечки. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизационных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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