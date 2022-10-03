Компания, учрежденная депутатом ГД, закупила аптечки и сухпайки для мобилизованных

Курганская компания выдала мобилизованным сотрудникам сухпайки и аптечки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Предприятие «Велес», принадлежащее депутату Госдумы РФ от Курганской области Александру Ильтякову, закупило необходимые вещи и медикаменты для мобилизованных сотрудников. Об этом URA.RU рассказал сам Ильтяков.

«Мы помогали собраться своим мобилизованным. Закупили сухпайки, аптечки, обмундирование, — все, что необходимо. В Кургане 20 человек у нас ушло, в том числе сотрудники из руководящего состава: начальники „транспортного“ и службы безопасности», — говорит депутат. По его словам, в ближайшее время к отправке готовятся еще пять сотрудников, которым предприятие также окажет помощь в сборах.

Ранее URA.RU писало, что глава Куртамышского округа Курганской области Андрей Гвоздев перевел 50 тысяч рублей на нужды мобилизованных в пункт помощи, где также принимают продукты питания долгосрочного хранения, туристические коврики, тушенку и спальники. Аналогичные пункты работают во всех округах и городах региона.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.