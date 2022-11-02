02 ноября 2022

Жена Зеленского предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы

Елена Зеленская: Украина окажется в беде, если поддержка Европы угаснет
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, вышивка, зеленская елена
Елена Зеленская надеется на дальнейшую поддержку Европы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина окажется в беде, если поддержка союзников ослабнет. Об этом заявила супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена в беседе с агентством Reuters.

«Я не хочу верить, что поддержка [Украины] угасает. <…> Если это не так — мы в беде», — сказала Елена Зеленская, ее слова передает Reuters. Она выразила надежду, что поддержка со стороны Европы будет продолжаться.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. В ходе нее многие страны оказывают Киеву значительную помощь, поставляя партии оружия и денежные транши.

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Украина окажется в беде, если поддержка союзников ослабнет. Об этом заявила супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена в беседе с агентством Reuters. «Я не хочу верить, что поддержка [Украины] угасает. <…> Если это не так — мы в беде», — сказала Елена Зеленская, ее слова передает Reuters. Она выразила надежду, что поддержка со стороны Европы будет продолжаться. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. В ходе нее многие страны оказывают Киеву значительную помощь, поставляя партии оружия и денежные транши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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