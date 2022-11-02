Жена Зеленского предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы

Елена Зеленская надеется на дальнейшую поддержку Европы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина окажется в беде, если поддержка союзников ослабнет. Об этом заявила супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена в беседе с агентством Reuters.
«Я не хочу верить, что поддержка [Украины] угасает. <…> Если это не так — мы в беде», — сказала Елена Зеленская, ее слова передает Reuters. Она выразила надежду, что поддержка со стороны Европы будет продолжаться.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. В ходе нее многие страны оказывают Киеву значительную помощь, поставляя партии оружия и денежные транши.
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