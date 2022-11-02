Жена Зеленского предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы Елена Зеленская: Украина окажется в беде, если поддержка Европы угаснет 03 ноября 2022 в 00:28 Размер текста - 17 + Елена Зеленская надеется на дальнейшую поддержку Европы Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина окажется в беде, если поддержка союзников ослабнет. Об этом заявила супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена в беседе с агентством Reuters. «Я не хочу верить, что поддержка [Украины] угасает. <…> Если это не так — мы в беде», — сказала Елена Зеленская, ее слова передает Reuters. Она выразила надежду, что поддержка со стороны Европы будет продолжаться. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. В ходе нее многие страны оказывают Киеву значительную помощь, поставляя партии оружия и денежные транши. Украина окажется в беде, если поддержка союзников ослабнет. Об этом заявила супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена в беседе с агентством Reuters. «Я не хочу верить, что поддержка [Украины] угасает. <…> Если это не так — мы в беде», — сказала Елена Зеленская, ее слова передает Reuters. Она выразила надежду, что поддержка со стороны Европы будет продолжаться. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. В ходе нее многие страны оказывают Киеву значительную помощь, поставляя партии оружия и денежные транши. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям