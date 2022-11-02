Власти ЯНАО потратили полтора миллиона на украшения в VIP-гостиницу

Светодиодные конструкции обошлись бюджету почти в 1,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент госзаказа ЯНАО закупил украшения для фасада гостинично-транспортного комплекса «Ямальский», в котором останавливаются VIP-гости властей. Как сообщается на сайте госзакупок, бюджету региона светодиодные конструкции обошлись почти в полтора миллиона рублей.

«Поставка светодиодных конструкций для украшения фасада. Место поставки — Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, территория «Гостиничный комплекс «Ямальский». Начальная цена контракта — 2 380 554 рублей», — говорится в описании закупки. Аукцион выиграла питерская компания «Елочкин», предложившая за украшения 1 490 000 рублей.

Фасад украсили 45 светодиодными конструкциями. Самая крупная из них, в виде хвоста с перьями, стоит 90 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года в гостинично-транспортный комплекс власти уже закупали светодиодные конструкции. Тогда на украшения фасада они потратили 1 648 998 рублей. В департамент госзаказа агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» заказал елочные украшения за 1,9 миллионов рублей. Гостиница обслуживает только высокопоставленных гостей по согласованию с правительством региона и является казенным учреждением.