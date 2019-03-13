Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», известный в народе как загородная резиденция губернатора, где останавливаются все самые высокопоставленные гости ямальской столицы, обновил свой прайс-лист. Согласно документам, опубликованным на сайте правительства региона, из списка услуг комплекса исчезли фитнес-центр, инфракрасная сауна и интернет-кабинет. Но добавилась одна новая услуга — бронирование номеров или коттеджей на половину суток.
В комплексе по-прежнему можно снять гостиничные номера или коттеджи посуточно или с почасовой оплатой. Там есть сауна, бильярдная, конференц-зал, ресторан, бар. Цены на эти услуги в документе не указаны. По телефонам ГТК «Ямальский», найденным в свободном доступе, не ответили.
Воспользоваться всеми этими услугами любой желающий не сможет — ГТК «Ямальский» обслуживает исключительно высокопоставленных гостей по согласованию с правительством региона. По некоторым данным, в комплексе постоянно проживает и сам губернатор Ямала. Комплекс является казенным учреждением и принадлежит правительству ЯНАО.