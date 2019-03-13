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VIP-гостиница ямальских властей обновила свой прайс

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 12:25
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Клипарт, правительство янао
Гостиница ямальского правительства теперь сдает номера и на половину сутокФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», известный в народе как загородная резиденция губернатора, где останавливаются все самые высокопоставленные гости ямальской столицы, обновил свой прайс-лист. Согласно документам, опубликованным на сайте правительства региона, из списка услуг комплекса исчезли фитнес-центр, инфракрасная сауна и интернет-кабинет. Но добавилась одна новая услуга — бронирование номеров или коттеджей на половину суток.

В комплексе по-прежнему можно снять гостиничные номера или коттеджи посуточно или с почасовой оплатой. Там есть сауна, бильярдная, конференц-зал, ресторан, бар. Цены на эти услуги в документе не указаны. По телефонам ГТК «Ямальский», найденным в свободном доступе, не ответили.

Воспользоваться всеми этими услугами любой желающий не сможет — ГТК «Ямальский» обслуживает исключительно высокопоставленных гостей по согласованию с правительством региона. По некоторым данным, в комплексе постоянно проживает и сам губернатор Ямала. Комплекс является казенным учреждением и принадлежит правительству ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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