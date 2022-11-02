Захарова упрекнула Запад за ущербную логику

03 ноября 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

Захарова раскритиковала политику Запада Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Западные страны, которые называют себя «настоящими демократиями», обладают «ущербной логики», из-за которой страдают журналисты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Однако исповедуемая „настоящими“ демократиями ущербная логика деления журналистов на „хороших“ и „плохих“ — на тех, кто заслуживает защиты, и тех, кто ее не достоин, — проникла в деятельность многих формально независимых структур, что привело к их дискредитации, а в некоторых случаях — к полной дисфункции», — написала Захарова в своем telegram-канале. Захарова напомнила о трагедии, произошедшей с российской журналисткой Дарьей Дугиной. По ее словам, Россия сделает все, «чтобы виновные понесли заслуженное наказание». Ранее журналистка Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Американская разведка заявила, что за убийством Дугиной стоит Киев.

Западные страны, которые называют себя «настоящими демократиями», обладают «ущербной логики», из-за которой страдают журналисты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Однако исповедуемая „настоящими“ демократиями ущербная логика деления журналистов на „хороших“ и „плохих“ — на тех, кто заслуживает защиты, и тех, кто ее не достоин, — проникла в деятельность многих формально независимых структур, что привело к их дискредитации, а в некоторых случаях — к полной дисфункции», — написала Захарова в своем telegram-канале. Захарова напомнила о трагедии, произошедшей с российской журналисткой Дарьей Дугиной. По ее словам, Россия сделает все, «чтобы виновные понесли заслуженное наказание». Ранее журналистка Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Американская разведка заявила, что за убийством Дугиной стоит Киев.